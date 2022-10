Pensione a 65 anni per donne e uomini, ma devi avere questi 2 requisiti

Pensione a 65 anni per uomini e per le donne: ecco i due requisiti necessari che è necessario rispettare.

Il Dossier sulle pensioni è sempre al centro del dibattito da parte dei Governi: anche il nuovo Esecutivo di Giorgia Meloni, di concerto con il Ministro del Lavoro, sta prendendo in considerazione diverse ipotesi per evitare un ritorno alla Riforma Fornero. In fin dei conti il 31 dicembre 2022 si avvicina e le misure Quota 102, Ape Social e Opzione Donna saranno destinate ad esaurirsi. La Meloni sta studiando la possibilità di prorogare la misura Opzione Donna e di estenderla anche agli uomini.

Si tratta di un’interessante possibilità di andare in pensione in anticipo, ma con un taglio di oltre trenta punti percentuali. La Lega di Matteo Salvini dà la possibilità di andare in pensione in anticipo con Quota 41, ma è possibile che la coalizione Centro Destra apporti correzioni a questa misura. C’è un’altra possibilità ed è quella che consente di andare in pensione a 65 anni d’età per donne e uomini, ma è necessario essere in possesso di due requisiti.

Pensione a 65 anni: è davvero possibile in Italia?

In Italia la normativa vigente prevede a possibilità di percepire la pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni e con venti anni di contributi versati. Sono previste diverse opzioni che consentono di incassare ed avere diritto di andare in pensione in anticipo.

È davvero possibile presentare la domanda per richiedere la pensione a 65 anni? Cosa dice la normativa in merito? Sottolineiamo subito che non è possibile percepire la pensione di vecchiaia al compimento dei sessanta 5 anni di età, ma sono previste diverse opzioni per uscire dal mercato occupazionale in anticipo ed in modo rapido.

Pensione a 65 anni con Opzione Donna

Una delle misure previdenziali in scadenza prevista ad oggi solo per le donne è Opzione Donna. Mancano ancora pochi mesi per presentare la domanda all’INPS per richiedere di andare in pensione con questa misura.

Tuttavia, il Governo di Giorgia Meloni sta prendendo in considerazione la possibilità di prorogare questa misura e di estenderla anche agli uomini, prevendendo l’Opzione Uomo. Questa misura di pensionamento anticipato è prevista per chi abbia compiuto i sessanta 5 anni di età e abbia maturato trentacinque anni di contributi.

Pensione a 65 anni con Quota 41

Con 65 anni d’età è possibile accedere alla pensione anticipata con Quota 41. Per presentare la domanda è necessario essere lavoratori precoci e aver iniziato a lavorare prima dei diciannove anni. Inoltre, è necessario aver maturato almeno dodici mesi di contributi previdenziali per accedere a questa pensione anticipata.

Pertanto, per andare in pensione a 65 anni è necessario aver maturato quarantuno anni di contributi. Questa misura è riservata a caregivers, invalidi, disoccupati e agli usuranti.