Pensione, 150€ in più sul cedolino di novembre se fai parte di questa categoria

Ecco quali sono i cittadini italiani che potranno ritrovarsi accreditati ben 150 euro sul conto assieme alla pensione e perché.

Anche i pensionati sentono la crisi italiani, come qualsiasi altra categoria che vive sul nostro territorio. Per fortuna, il nostro Paese ha pensato a un aiuto che farà far loro un respiro di sollievo.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire in che modo alcuni italiani potranno beneficiare di ben 150 euro in più sul proprio conto. E’ un vero e proprio dono dell’INPS, che vi verrà accreditato direttamente sul vostro conto in banca o alla posta.

Cos’è il bonus pensione da 150 euro

Lo Stato italiano ha previsto un importantissimo beneficio per la maggior parte dei pensionati italiani. Si tratta di un’agevolazione voluta da Mario Draghi e inserita nel Decreto Aiuti Ter.

Il bonus è pensato per molti pensionati italiani, che riceveranno direttamente 150 euro assieme alla loro pensione.

Non si tratta di un aiuto che si aggiungerà a tutte le pensioni, ma che verrà erogato dall’INPS soltanto una volta, in particolare nella pensione di novembre.

Potranno beneficiarne d’ufficio tutti i pensionati con un reddito annuo minore di 20 mila euro. Gli importi verranno erogati dall’ente seguendo un criterio. Esiste infatti un calendario che spiega come i pensionati italiani riceveranno il bonus dei 150 euro.

Tutto quello che dovranno fare è consultare il calendario qui di seguito e scoprire quali sono i giorni corrispondenti, nei quali dovranno aspettarsi l’addebito sul conto. Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo, per scoprire qual è il giorno che vi corrisponde.

Quando verrà erogato il beneficio

Il beneficio dell’INPS non verrà erogato allo stesso modo per tutti i soggetti. Ecco di seguito il calendario dei pagamenti:

mercoledì 2 novembre 2022 verranno erogati i 150 euro per i soggetti il cui cognome inizia con A e B;

giovedì 3 novembre 2022 verranno erogati i 150 euro per i soggetti il cui cognome inizia con C e D;

venerdì 4 novembre 2022 verranno erogati i 150 euro per i soggetti il cui cognome inizia con lettere da E a K;

sabato 5 novembre 2022 verranno erogati i 150 euro per i soggetti il cui cognome inizia con lettere da L a O (solo mattina);

lunedì 7 novembre 2022 verranno erogati i 150 euro per i soggetti il cui cognome inizia con lettere da P a R;

martedì 8 novembre 2022 verranno erogati i 150 euro per i soggetti il cui cognome inizia con lettere da S a Z.

In base all’iniziale del vostro cognome, quindi, riceverete il vostro pagamento in una data o in un’altra. E voi avrete la possibilità di beneficiare di quest’agevolazione voluta dal Governo di Mario Draghi ed erogata dall’INPS?