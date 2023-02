Pedofilia nella Chiesa portoghese, il report: “Almeno 4.815 vittime”

Nella Chiesa del Portogallo è dal 1950 che avvengono abusi sessuali. Il clero portoghese ha commissionato un’indagine ed è stato scoperto che le vittime durante questi settant’anni sono state 4815 circa.

4.815 le vittime di pedofilia in 70 anni

In una Chiesa del Portogallo sono circa 4815 le vittime di pedofilia, secondo l’inchiesta indipendente commissionata dal clero portoghese gli abusi all’interno della chiesa sono avvenuti su minori, vittime del clero cattolico del Portogallo dal 1950 fino ad oggi. La commissione che è stata incaricata di effettuare l’inchiesta ha esposto alcune sue conclusioni in seguito alla registrazione di più di 100 testimonianze delle svariate vittime. È stata la chiesa del Portogallo che ha commissionato l’inchiesta e a Lisbona è stato presentato il rapporto finale.

Pedro Stretcht ovvero il coordinatore e psichiatra infantile, durante il rapporto finale a dichiarato:

‘queste testimonianze ci permettono di arrivare a una rete di vittime molto più ampia, calcolata sul numero minimo di 4815 vittime.’

I nomi delle varie vittime non sono stati pubblicati in seguito ad una decisione presa dal gruppo di esperti che si è occupato del caso, così come non sono stati resi noti né le identità dei responsabili degli abusi né il luogo in cui sarebbero dovute venire le presunte violenze sessuali. Nonostante ciò all’interno del rapporto finale è presente un allegato riservato e separato con un elenco dei nomi di tutti i membri della chiesa portoghese che sono stati segnalati da parte della commissione, tale allegato verrà inviato alla conferenza dei vescovi del Portogallo e alla polizia.

Secondo questo rapporto il 77% degli abusi pare sia stato commesso da parte di sacerdoti, invece altri autori pare fossero legati ad istituzioni ecclesiastiche. Sempre stando al report, molti di coloro che si sono esposti per raccontare i fatti hanno parlato dei vari abusi per la prima volta (stiamo parlando di circa il 48% dei testimoni). Per fare una distinzione di sesso invece abbiamo una percentuale maggiore per quanto riguarda le vittime di sesso maschile, mentre il 47% pare fosse di sesso femminile. La commissione che ha svolto le indagini è stata istituita non più di un anno fa ed è il comitato indipendente per lo studio degli abusi sui minori. I vescovi del Portogallo dovranno discutere all’interno del report durante il prossimo mese ma molti dei casi presunti di pedofilia sono caduti in prescrizione.