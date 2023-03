Pechino Express riparte dal 9 marzo: tutte le novità della nuova stagione

By

L’attesissimo show di avventura, Pechino Express, riparte il 9 marzo su Sky e Now. La nuova stagione riporterà tante novità. A condurre lo show saranno Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca.

La nuova stagione di Pechino dunque sarà un avvincente viaggio tra culture e popoli diversi. Grazie alla bravura dei concorrenti e all’energia dei due conduttori, gli spettatori non potranno fare a meno di rimanere attaccati al televisore.

La nuova stagione di Pechino Express andrà in onda il 9 marzo

Tutti gli amanti di Pechino Express, show d’avventura targato Sky original e prodotto da Banijay Italia, giovedì 9 marzo preparassero pantofole, plaid e popcorn. La nuova stagione dello show andrà infatti in onda quel giorno su Sky e Now.

I conduttori saranno sempre Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca. Anche questa nuova edizione sarà divise in dieci puntate, le quali verteranno in un avventuroso viaggio attraverso “La Via delle Indie”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pechino Express (@pechinoexpress)

Assisteremo ad avventure, sentimenti e tanto divertimento, grazie al fantastico cast di quest’anno.

La meta di partenza sarà la bellissima città di Mumbai. In particolare la stagione di quest’anno vedrà i concorrenti avventurarsi in tre territorio differenti, ricchi di cultura e di cose da scoprire ed imparare. Questi sono l’india, Cambogia e Borneo malese.

I concorrenti, come sempre, saranno dotati unicamente di zainetto in spalla e un euro al giorno a testa in valuta locale. Tutto il resto spetterà a loro procurarselo. Ciò che conta è tanto gioco di squadra, forza psicologica e nervi saldi, oltre che tanta simpatia e ironia.

Il percorso della gara si compone di 8mila kilometri. Come è già stato accennato, si partirà da Mumbai, la città più grande del paese e vedrà i concorrenti mettersi alla prova in tutti gli ambiti.

Tutti i concorrenti che parteciperanno a questa nuova stagione

Come sappiamo i concorrenti di Pechino Express si dividono in squadre da due persone, ognuna con un nome e una caratteristica differente.

Vi sono dunque: “Le Attiviste“, composta da Giorgia Soleri e Federippi. Poi Alessandra Demichelis e Lara Picardi che formano “Gli Avvocati“. A seguire Martina Colombari e Achille Costacurta che danno vita alla squadra “Mamma e Figlio“. Dario e Caterina Vergassola “Gli ipocondriaci“, seguiti da “I novelli Sposi” composta da Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Joe Bastianich e Andrea Belfiore con “Gli Italo Americani“, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi“, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti“. E infine Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”

La nuova stagione sarà dunque disponibile a partire dal 9 marzo su Sky e Now tv, e anche in qualsiasi momento a portata di mano con Sky Go.