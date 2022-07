Ilary Blasi pazza di lui? L’ex di Belen bellissimo e famosissimo ha rapito il cuore della bellissima bionda, povero Totti!

Da diverse ore, come ben sappiamo, le voci su Ilary Blasi e Francesco Totti girano veloci. Il nostro ex capitano è stato paparazzato in compagnia di una nuova fiamma, Noemi Bocchi mentre si fa vivo il terzo incomodo, nonché un famosissimo ex di Belen Rodriguez.

La fine della bellissima storia d’amore, durata più di vent’anni, tra l’ex calciatore e la bellissima bionda sarà protagonista delle pagine di gossip per molto tempo ancora.

A pochi giorni, anzi meno, dall’annuncio del loro divorzio, si aggiungono sempre più particolari sulla faccenda. Messaggi compromettenti e sempre più personaggi che si mischiano tra loro.

Ilary Blasi e Totti, la fine di una favola

Nonostante la conduttrice ed il suo oramai ex marito abbiano chiesto rispetto della propria privacy, i loro nomi sono sulla prime pagine del web. Il loro romanticissimo matrimonio si è concluso con amori segreti e tradimenti.

Come scrive il Corriere:

“Tra Roma e Milano si rincorrono le voce più disparate. Come questa: il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco — ultima goccia di un vaso traboccante di incomprensioni — sarebbe Antonino Spinalbese, hair stylist milanese, modello e influencer(in lizza per il prossimo GF Vip), ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì”.

Sembrerebbe che per mantenere intatta la sua Privacy , Ilary sia scappata a Zanzibar con i suoi figli come unica compagnia, ma le page di gossip sono alla disperata ricerca del suo misteriosissimo compagno.

Tra tutti i nomi, è uscito fuori proprio il suo: Antonino Spinalbese, uno dei destinatari dei famosissimi messaggi della Blasi:

“Il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco sul cellulare della moglie, sarebbe Antonino Spinalbese (peraltro all’epoca fidanzato), hair stylist milanese, modello e influencer, ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì”, si dice.

Si parla certo di supposizioni, ma pare che anche ai tempi di Spinalbese e Rodriguez, si parlasse di una famosissima donna, volto del mondo dello spettacolo. Sembra che le cose iniziano a coincidere.

Totti e la sua nuova fiamma

Se da un lato abbiamo la conduttrice e i messaggi di Spinalbese che avrebbero provocato una crepa nel matrimonio degno di romanzo rosa tra Ilary e Francesco, dall’altro non si fa altro che parlare della nuova fiamma di Totti.

Parliamo proprio della grande tifosa romanista, Noemi Bocchi bellissima trentaquattrenne di cui Totti andrebbe pazzo oramai da diversi mesi, molteplici sono le fughe romantiche e le speculazioni su di loro.

Lo scorso febbraio, erano state infatti pubblicate delle foto dell’ex calciatore in compagnia di Noemi, ma era prontamente intervenuta Ilary a smentire le voci su un presunto tradimento, che aveva messo a tacere le numerose voci.

Ora come ora non ci sono dubbi che quelle foto, invece, fossero proprio vere e che la frequentazione di cui tutti sospettavano fosse effettivamente vera.