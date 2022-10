Pavimento impeccabile e fughe bianchissime, basta una sola passata di questo

Esiste un ingrediente capace di rendere il nostro pavimento lucido e le fughe bianchissime con una sola passata. Ecco di quale si tratta.

Nelle nostre case tendiamo a fare avanti e indietro da una stanza all’altra oltre che ad entrare e uscire dalla nostra abitazione e molte volte rientriamo in essa con le scarpe sporche specie se fuori il tempo non è del migliore.

Per questo motivo tendiamo a lavare ogni giorno il pavimento delle nostre stanze anche perché per terra possono depositarsi residui di cibo accidentalmente caduti durante il pranzo o la cena o si può accumulare della polvere.

Pavimento: come renderlo splendenti con un ingrediente

Molte persone però, tendono a non utilizzare le scarpe provenienti da fuori casa nella propria abitazione e tendono a lasciarle nell’ingresso per poi utilizzare un paio di pantofole o pattine per entrare in casa.

Un po’ come fanno i giapponesi che all’ingresso lasciano i loro calzari per poi entrare in casa con solo le calze, come possiamo vedere nei film e negli anime in onda sulle nostre televisioni.

Ma anche se evitiamo di far toccare il suolo delle nostre scarpe con il pavimento della nostra casa è inevitabile che questo si sporchi come anche è inevitabile che tra le fughe di una mattonella e l’altra specie nei pavimenti non perfettamente lisci si formi muffa e polvere.

Per questo tendiamo a lavare ogni giorno i pavimenti cercando di renderli lucidi al meglio con prodotti molto efficaci in vendita in tutti i negozi di articoli casalinghi anche se a volte non riusciamo ad ottenere il risultato sperato.

Esiste però un modo per rendere perfettamente lucidi i nostri pavimenti come se avessimo passato della cera e per levare completamente la sporcizia dalle fughe rendendole bianche e senza residui.

La procedura

Per farlo abbiamo bisogno di alcuni ingredienti molto semplici e sono il bicarbonato di sodio e l’acqua, quindi anche un metodo molto economico dato il basso costo e la facile reperibilità di questi ingredienti.

Per procedere si fa sciogliere un po’ di bicarbonato di sodio all’interno di un recipiente con dell’acqua e successivamente si versa il composto sul pavimento per poi con una spugna strofinare per bene energeticamente tra le fughe in modo che il nero venga via.

Dopo aver fatto questo passare la pezza per lavare il pavimento o il mocio, come abitudine senza necessariamente utilizzare un detergente per i pavimenti ma in alternativa inserire nell’acqua un po’ di aceto per disinfettare le superfici e per avere in casa un odore piacevole.

Con questo metodo, specie se ripetuto in modo assiduo, si tenderà ad avere un pavimento molto lucido e tutto il nero che si va a depositare tra le fughe scomparirà e avremo dei pavimenti che saranno come nuovi e la differenza sarà evidente anche dopo la prima passata.

Questo perché il bicarbonato di sodio ha un efficacia molto importante grazie alle sue proprietà antimicrobiche e antibatteriche oltre che a essere un ottimo alleato anche nel corpo umano.

Infatti, viene utilizzato per combattere il dolore provocato dalle afte ma anche per curare le cistiti o per rendere igienizzati bocca e denti oltre che a tendere ad avere un effetto smagliante su di essi.

Però non bisogna abusarne, in quanto sebbene a livello umano è utile per digerire e tende a ridurre l’acidità di stomaco potrebbe creare problemi a livello di respirazione e di disturbi cardiovascolare nei soggetti a cui è consigliato non farne uso.

Mentre per quanto riguarda l’uso domestico è consigliato proprio per il suo effetto disinfettante e non c’è un limite di utilizzo anche se è sempre meglio non esagerare per evitare che le nostre superfici vengano danneggiate ed è sempre meglio utilizzarlo in forma diluita.