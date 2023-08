Pavimenti puliti e lucidi col metodo greco: costa poco e ti lascia tutto splendente

Usando il metodo greco, i pavimenti saranno lucidi e puliti come non mai. Inoltre è economico. Andiamo a vederlo.

Prima di crogiolarsi nel caldo abbraccio delle giornate estive sui balconi, è fondamentale assicurarsi che siano puliti, che le ringhiere e i pavimenti siano ben mantenuti e che gli spazi aperti siano igienizzati.

In Grecia esiste un modo efficiente in termini di tempo e di costi per raggiungere questo obiettivo che richiede metodi specifici.

La stagione invernale può mettere a dura prova pavimenti e ringhiere dei balconi.

Adottare misure adeguate per pulirli prima dell’arrivo della stagione estiva è necessario per prevenire danni irreparabili e mantenere un ambiente di vita sano. Ispirandoci ai metodi utilizzati in Grecia, possiamo applicarli anche qui in Italia.

Ad esempio, se le ringhiere sono in alluminio, che è un materiale ecologico per le sue proprietà riciclabili, possiamo creare una miscela di detergente e acqua in rapporto 1:1.

Inoltre, in Grecia, le bibite gassate sono comunemente utilizzate per pulire ringhiere e pavimenti dei balconi, poiché i detersivi fatti in casa con questo ingrediente si dimostrano sia efficaci che economici.

L’utilità di queste bevande va oltre il semplice consumo, in quanto sono anche uno strumento efficace per mantenere la sicurezza, l’accessibilità e l’estetica colorata su ringhiere e pavimenti.

Questo non solo riduce al minimo il tempo impiegato per la pulizia, ma anche materiali delicati come il legno possono essere disinfettati a fondo con l’aiuto della soda.

Ora, cerchiamo di approfondire le specifiche di come questo viene raggiunto.

Pavimenti puliti e lucidi con una miscela naturale a un prezzo accessibile

Quando si tratta di pulire ringhiere, balconi e pavimenti con la soda, il procedimento è semplice e mirato.

Per preparare la soluzione detergente, mescola soda, sale e limone in un rapporto 1 a 1. Per lo sporco ostinato aggiungere al composto 2 porzioni di sale.

Lasciare sciogliere il composto per qualche minuto per far amalgamare gli ingredienti. Coprire il contenitore al chiuso per 15 minuti per far reagire la miscela.

Per pulire le ringhiere, utilizzare una spazzola rigida simile a quella utilizzata per pulire i tappeti.

Inumidisci la spazzola con il detergente domestico naturale e strofina le ringhiere dall’alto verso il basso. Quando si puliscono i pavimenti, strofinare verticalmente e non orizzontalmente.

Dopo aver applicato il prodotto, attendere qualche minuto prima di asciugare con un panno in microfibra.

Trascorsi alcuni minuti sciacquare la superficie con acqua tiepida e asciugarla con un panno pulito.

Il risultato sarà eccezionale: anche le ringhiere più sporche saranno immacolate e il pavimento avrà una finitura brillante.

Per mantenere questo livello di pulizia, eseguire questa routine di pulizia una volta alla settimana. Ti renderai conto dopo il primo mese che tutti i resti della sporcizia invernale saranno un lontano ricordo.

Come pulire balconi, ringhiere e pavimenti usando la verniciatura

I Greci attribuiscono grande importanza alla manutenzione degli spazi esterni per via del loro clima meraviglioso e della grande quantità di tempo trascorso all’aperto.

Per prevenire la formazione di ruggine, le ringhiere vengono regolarmente pulite con prodotti anticorrosivi e successivamente trattate con una mano di primer.

Eventuali ruggine o detriti accumulati durante la stagione invernale vengono meticolosamente rimossi mediante carteggiatura delle ringhiere fino al loro ripristino allo stato originario.

Prima di procedere con la verniciatura, è necessario applicare il primer che garantisce l’isolamento e la protezione delle superfici sia in estate che in inverno.

Il primer consente di dipingere non solo le superfici in lega di metallo come quelle in alluminio, ma anche quelle in rame e ottone.

Inoltre, esistono prodotti specifici che migliorano la verniciatura di materiali più delicati come il polistirolo.

Nel caso di ringhiere in ferro, è importante pulirle accuratamente con soda e successivamente utilizzare il primer prima della verniciatura, dopo averle sfregate con un panno imbevuto di trielina o acquaragia.

Per quanto riguarda i muri e i pavimenti in cemento, è possibile utilizzare primer appositamente creati per questo tipo di materiale, per renderli adatti all’applicazione di intonaci, restauri o adesivi cementizi, anche se le basi sono lisce e poco assorbenti.

Quest’estate, i consigli dei greci potrebbero risultare utili per pulire e riorganizzare i nostri spazi all’aperto.