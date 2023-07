Paura per Wanda Nara: la moglie di Icardi potrebbe avere le leucemia

La moglie di Icardi, Wanda Nara, è stata ricoverata in ospedale in seguito a un malore accusato mercoledì e i media argentini parlano di leucemia.

Potrebbe essere questa la malattia che l’affligge ma non abbiamo conferme, alcuni media infatti parlano di una patologia ematologica, altri invece hanno nominato proprio la leucemia per delineare un quadro clinico ancora non molto chiaro. Giovanissima, appena 36 anni, sarebbe un colpo durissimo per la showgirl e conduttrice televisiva. I medici di una clinica di Buenos Aires che l’hanno sottoposta ad accertamenti in seguito al malore, l’hanno trattenuta per diverso tempo e sappiamo che poi, è tornata a casa ma ha dovuto annullare un viaggio per Milano che era programmato da tempo. Questo ci fa pensare che la situazione è molto delicata. Guardando ai sintomi, è stato reso noto che Wanda aveva forti dolori addominali e livelli alti di globuli bianchi.

Wanda Nara sta male, cosa succede alla moglie di Icardi?

Abbiamo imparato a conoscerla come moglie del calciatore Mauro Icardi ma nel tempo Wanda Nara si è fatta un suo nome, come conduttrice televisiva e opinionista di successo, nota anche per le stoccate contro la cognata Ivana, in un botta e risposta che non si è mai placato e le tensioni rimangono tutt’ora alte in famiglia.

Però, oggi parliamo di lei per un grave problema di salute che non sappiamo da quanto la affligge ma sappiamo che mercoledì scorso le ha causato gravi complicanze, tanto da essere trasportata d’urgenza presso la clinica Los Arcos di Buenos Aires. Lì è rimasta per alcune ore e poi quando si è stabilizzata è tornata a casa.

I sintomi erano molto gravi, parliamo di dolori addominali e dalle analisi sono emersi globuli bianchi alti e un’infiammazione importante alla milza. Una volta a casa ha deciso di annullare gli impegni imminenti per iniziare il periodo di riposto raccomandato dai medici dopo aver accertato un quadro clinico molto preoccupante, che farebbe pensare alla leucemia.

A fornire i dettagli di cosa hanno detto i medici, è stato il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico argentino molto famoso. Agli ascoltatori ha detto che Wanda Nara ha ricevuto una puntura al midollo per diagnosticare con certezza la terribile ipotesi del personale sanitario e ci sono degli indizi a supporto, sembra infatti che delle persone vicine alla showgirl abbiano contattato un centro specializzato nella cura della leucemia“.

Dalla famiglia non è arrivato nessun commento in proposito, possiamo solo immaginare l’angoscia che lei e suo marito stanno vivendo in questo momento. I due dovevano partire fra qualche giorno per una vacanza a Ibiza, insieme ai figli, ma l’imprenditrice ha dovuto annullare ogni impegno, dagli svaghi a quelli professionali.

Le sue condizioni di salute si sono complicate in questi giorni e stando alle ricostruzioni dei media locali, i dolori che l’hanno portata mercoledì ad essere ricoverata, erano davvero lancinanti e localizzati nella zona della pancia.

Dalla famiglia Nara smentiscono

Sono ore molto delicate per Wanda Nara, una donna dal carattere forte che non le manda certo a dire. Mamma, moglie e imprenditrice di successo, è davvero colei che tutte vorremmo essere: realizzata nella vita e nella carriera.

Ma anche la donna più forte più cedere e in queste ore Wanda si trova a dover combattere con lo spettro di un mostro, una malattia gravissima, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Per il momento dalla sua famiglia c’è silenzio, non solo da Icardi ma anche dal padre e dalla compagna di quest’ultimo. Anzi la donna è stata la sola a dire un paio di parole ai giornalisti che sono parse più come un tentativo di liquidarli piuttosto che una verità.

Si chiama Alicia Barbasola ed è la moglie del padre, Andres Nara. Ha detto che Wanda è stata dimessa e non ha nulla di grave, ora non resta che attendere cosa dice la diretta interessata ma per il momento non è molto propensa a rilasciare interviste perché comunque, leucemia o meno, è reduce da giorni stressanti caratterizzati da forte malessere e di certo preferisce stare tranquilla.

Anche Andres ha voluto dire la sua, sottolineando che negli ultimi tempi non ha sofferto di problemi di salute sebbene i due non si parlino molto. Però ha detto che Wanda fa uno stile di vita sana e non fa eccessi di nulla.

È stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso prima delle dimissioni e probabilmente nei prossimi giorni sono previsti per lei nuovi esami medici.

I giornalisti non intendono mollare la presa, ad esempio su Twitter Angel de Brito ha detto che la faccenda è molto seria e quindi bisognerà indagare. Non resta che attendere aggiornamenti.