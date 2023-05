Paura per l’attore Benedict Cumberbatch e famiglia, la casa presa d’assalto da un uomo armato di coltello

Attimi di terrore per l’attore britannico Benedict Cumberbatch e la sua famiglia: la loro casa è stata assalita da un uomo con un coltello. Fortunatamente né lui né la moglie o i figli si sono fatti del male, ma lo spavento è stato grande. L’assalto è avvenuto settimane fa, ma è stato reso noto solo oggi. L’uomo si è dichiarato colpevole di atti vandalici, ricevendo oltre a una multa, anche il divieto di avvicinamento al protagonista di Sherlock per tre anni. Un portavoce dell’attore ha dichiarato come questo accaduto abbia spaventato enormemente Benedict e la moglie Sophie, rimasti insonni per molte notti per paura che l’individuo potesse tornare.

L’assalto sarebbe accaduto mentre l’attore e la sua famiglia si trovavano all’interno dell’abitazione londinese, e naturalmente ha provocato in loro un grande spavento, al punto da aver fatto passare a Cumberbatch e la moglie Sophie numerose notti insonni.

Protagonista del gesto, un ex chef 34enne, dipendente tra il 2017 e il 2020 di un hotel di lusso, e ora disoccupato. Prima di attaccare la casa dell’attore, l’uomo si sarebbe fermato a comprare due panini, e in quell’occasione avrebbe raccontato al commesso del negozio l’intenzione di dare fuoco all’immobile dell’artista.

Stando a quanto riferito dal Daily Mail, l’uomo avrebbe sfondato il cancello della casa, lanciando una pianta del giardino contro la parte esterna, gridando “So che vi siete trasferiti qui, spero che la vostra casa bruci!” e quindi danneggiando il citofono con un coltello da pesce portato con sé.

A questo punto si sarebbe allontanato, fuggendo. Tuttavia, le tracce del suo Dna lasciate sul citofono sono state sufficienti per consentire alle forze dell’ordine di rintracciarlo. Lo scorso 10 maggio, di fronte ai giudici della Wood Green Crown Court di Londra, si è dichiarato colpevole di atti vandalici, venendo condannato a una multa di 250 sterline e il divieto di avvicinamento alla famiglia dell’attore per almeno tre anni.

Soddisfazione da parte del portavoce del protagonista di Doctor Strange, che ha tuttavia sottolineato come la vicenda abbia causato notevole stress al suo assistito: “Come ci si può immaginare i Cumberbatch erano molto spaventati e temevano che l’uomo sarebbe riuscito a entrare e a fargli del male. Fortunatamente non si è arrivati a quel punto, ma Benedict e Sophie hanno passato molte notti insonni temendo che questo criminale potesse tornare”.