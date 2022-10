Paura a casa Theo Hernandez, svaligiata la villa del francese

Attimi di grande paura a casa Theo Hernandez, come riporta la Gazzetta dello Sport nella serata di ieri alcuni malviventi sono entrati nella villa del terzino rossonero, in casa al momento della rapina erano presenti soltanto la compagna del calciatore ed il bambino di appena sei mesi



Nella serata di martedì alcuni malviventi sono riusciti ad entrare nella villa del calciatore del Milan, il francese in quel momento non era in casa, la fidanzata Zoe Cristofoli era in compagnia del piccolo Theo Jr nato sei mesi fa a Milano.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la rapina sarebbe avvenuta intorno alle 21 di ieri sera con i malviventi che hanno lasciato l’abitazione del numero 19 rossonero con una refurtiva molto cospicua.

Tanta la paura per la giovane influencer che in queste ore sta collaborando con le autorità di polizia per cercare di ricostruire l’accaduto in modo da individuare presto gli autori della rapina.



🚨ULTIM’ORA

🗣 Come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, una banda di criminali avrebbe fatto una rapina in casa di #TheoHernández mentre c’erano la sua fidanzata (Zoe Cristofoli) e suo figlio (sei mesi).

❌ Al momento dell’irruzione, il calciatore del #Milan non era presente. pic.twitter.com/QvhIvxfWH9 — DIRETTACALCIOMERCATO (@DIRETTADCM) October 19, 2022

Sono giorni difficili a casa Theo Hernandez: il terzino del Milan e Zoe Cristofoli si conoscono da circa due anni e tra loro è nata fin da subito una bellissima storia d’amore.

Sei mesi fa l‘Influencer ha partorito il loro primo figlio che spesso la 26enne porta a San Siro per assistere alle partite del Milan.



La ricostruzione iniziale fatta dagli organi di polizia parla di quattro malviventi entrati nella serata di martedì, armati di pistola, a casa del calciatore rossonero.

Theo Hernandez era uscito da qualche ora e Zoe era sola in casa con il bambino e qualche collaboratrice domestica.

La rapina sarebbe avvenuta nella nuova villa della coppia in provincia di Varese e la refurtiva è di grande valore economico.

La polizia sta visionando in queste ore le telecamere presenti all’interno dell’abitazione e, con l’aiuto di Zoe Cristofoli, proverà ad individuare gli autori della rapina quanto prima.

Tanta paura dunque per il terzino del Milan che proprio in questi giorni era stato eletto come uno dei migliori calciatori della scorsa edizione della Serie A.