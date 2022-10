Patina bianca dei bicchieri, come risolvere questo fastidioso problema

Sarà capitato anche a te di tirare fuori i bicchieri dalla lavastoviglie e trovarli ricoperti da una patina bianca. Vediamo come risolvere con un metodo naturale.

Lavare i bicchieri in lavastoviglie può far risparmiare molto tempo. Purtroppo, però, non sempre escono splendenti.

Bicchieri di vetro: come si crea la patina?

A seguito di numerosi usi e diversi lavaggi, i tuoi bicchieri da tavola potrebbero non essere più splendenti come un tempo. Soprattutto se li lavi in lavastoviglie, la loro brillantezza potrebbe essere compromessa da una antiestetica patina bianca. Il risultato è che i bicchieri non sono più splendenti ma opachi.

La patina in questione è provocata dal calcare che si trova nell’acqua corrente di casa e che può andare a ricoprire tutta la superficie di vetro dei bicchieri e non solo. Anche il detersivo può incentivare questo problema. Ne risulta che la brillantezza del vetro viene meno.

Prima di pensare ad acquistare un nuovo set di bicchieri, prova a recuperare quelli con la patina. Potrebbe essere molto più semplice di quel che credi e, soprattutto, potrebbe farti risparmiare un bel po’ di soldini. Ti basta un po’ di pazienza e imparare il trucco fai da te che stiamo per rivelarti.

Come togliere la patina bianca dai bicchieri: il rimedio fai da te

Per togliere la patina bianca dai bicchieri ti serviranno due ingredienti che si trovano facilmente nella propria cucina, molto economici. Stiamo parlando del sale e del limone. La prima cosa da fare sarà quella di tagliare il limone a metà e di strofinarlo nella parte interna del bicchiere. Dovrai usare un po’ di forza, facendo comunque attenzione a non rompere il bicchiere.

Lo scopo dell’uso del limone è quello di rendere più morbido il calcare. Successivamente, sarà la volta del sale che dovrà essere messo sempre nella parte interna del bicchiere. Anche in questo caso, dovrai usare un po’ di forza. Il sale sarà in grado di sciogliere ancora un po’ il calcare. Dopo che avrai proceduto per qualche minuto, potrai sciacquare il tuo bicchiere. Adopera dell’acqua e del classico detersivo per piatti.

Se non vuoi usare il limone ed il sale, un effetto simile potresti ottenerlo usando del bicarbonato. Quest’ultimo dovrà essere aggiunto, nella quantità di due cucchiai da cucina, all’interno del bicchiere. Aggiungerai, poi, dell’acqua calda e dovrai attendere per mezz’ora. Il bicarbonato, grazie anche all’aiuto dell’acqua calda, sarà in grado di sciogliere il calcare e tornare a far splendere il tuo bicchiere. Una volta trascorsa la mezz’ora, lava il tutto come di consueto.

Non manca un altro metodo per togliere la patina: quello che si serve di aceto bianco ed acqua, mischiati insieme in parti uguali. I due ingredienti andranno messi in una bacinella in cui andrai a mettere i bicchieri con la patina. Lascia in ammollo circa due ore e poi sciacqua come di consueto. Vedrai che i bicchieri con la patina bianca saranno solo un vecchio ricordo.