Passeggiava per i boschi ma filma qualcosa di estremamente unico nel suo genere

Ecco che cosa succede a questo uomo: passeggiava per i boschi ma filma qualcosa di unico. L’immagine fa il giro del mondo. Ecco che cosa ha trovato.

La storia di Craig Luttmat vi lascerà a bocca aperta. Ecco che cosa trova mentre passeggia tra i boschi. Lo scatto diventa virale. I dettagli.

Il ritrovamento di Craig Luttmat

Craig Luttmat è un amante della natura che adora passeggiare tra i boschi con la sua macchina fotografica, sempre pronta a immortalare paesaggi, foglie e alberi in tutta la loro bellezza.

Spesso, obiettivo della macchina fotografica di Craig anche le persone, colte nella loro spontaneità e quotidianità. La storia che vi stiamo per raccontare e che vede questo ragazzo americano come protagonista, è davvero incredibile.

Craig fa una assurda scoperta proprio mentre passeggiava per i boschi. Ecco che cosa accade: filma qualcosa di estremamente unico nel suo genere. L’immagine ha fatto il giro del mondo ed è diventata virale in poco tempo. Che cosa avrà mai filmato Craig Luttmat?

La natura a volte nasconde insidie ed altre invece è capace di regalare spettacoli incredibili. Scopriamo insieme che cosa ha trovato Craig durante la sua passeggiata tra i boschi. Rimarrete anche voi senza parole.

Passeggiava per i boschi ma filma qualcosa di unico: di cosa si tratta?

Craig Luttmat è un cittadino del Nebraska che vive poco lontano da Elkhorn, cittadina rurale degli Stati Uniti d’America. Amante della natura, ogni giorno si concede una rilassante passeggiata tra i boschi vicini alla sua abitazione.

Sempre con la sua macchina fotografica tra le mani, Craig adora immortalare momenti che la natura gli regala. Proprio mentre passeggiava per i boschi, filma qualcosa di incredibile ed unico nel suo genere. Poco lontano da un pino, in lontananza, il ragazzo vede un gomitolo di lana di colore grigio-rossastro muoversi.

Di che cosa si tratta? Incuriosito, si avvicina ma sempre con cautela, e scopre che questo grumo nascondeva in realtà ben 6 giovani scoiattoli! La loro coda era impigliata e non potevano muoversi se non tutti insieme. Questo fenomeno si verifica di solito anche con i topi, le cui code spesso si attorcigliano, legando gli animali goffamente ma anche pericolosamente gli uni agli altri.

Craig Luttmat decide di intervenire e contatta immediatamente una associazione che si occupa del recupero animali, la Nebraska Human Society. Sul posto lo raggiunge la direttrice della società, Laura Stastney che dà delle spiegazioni a Craig. La donna gli spiega che gli scoiattoli sul pino hanno le code intrecciate a causa della resina.

Piuttosto piccoli, all’incirca di 8 settimane, non sono in pericolo al momento perché la mamma continua a procacciare cibo per loro. Le code degli scoiattoli si attorcigliano di solito quando vivono tutti insieme in nidi piccoli dove la resina (e altre sostanze naturali) che lì si trova, cade sul loro pelo, ed essendo un materiale legante, finisce per attorcigliare le loro code.

Grazie a Craig gli scoiattoli sono stati salvati. Laura li porta in una clinica veterinaria dove, dopo essere stati sedati, le loro code vengono adeguatamente districate. Se il ragazzo non si fosse accorto della presenza di questi scoiattoli, probabilmente i cuccioli non sarebbero sopravvissuti.

Con le code attorcigliate e costretti a muoversi in blocco, non solo rischiano di non trovare autonomamente cibo ma diventano soprattutto cibo facile per i predatori. Al momento, i piccoli scoiattoli si trovano ancora in clinica ma appena la situazione migliorerà, verranno rilasciati nuovamente nei boschi.