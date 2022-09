Particolarissima pianta a forma di delfino, la conoscono in pochissimi: come si coltiva

La natura è meravigliosa e ci sorprende ogni giorno con le sue fantastiche creazioni. Un esempio? La pianta con le foglie a forma di delfino che forse non conoscevi.

Di seguito ti faremo scoprire la pianta grassa con le foglie a forma di delfino che probabilmente, vorrai portare a casa tua.

Una pianta sbalorditiva

Avere delle piante e prendersene cura è ormai accertato che fa bene alla salute. Sì perché non solo rilassa ma le piante con il loro colore e le loro caratteristiche possono rilasciare delle sostanze che fanno bene al nostro organismo, dal profumo all’ossigeno.

La natura è in grado di sorprenderci con tante piante sbalorditive per forma e colore. In questo caso, ne approfondiremo una che non è tanto difficile da curare. Essendo una pianta grassa, infatti, è piuttosto semplice e potrebbe essere perfetta anche per chi non sa cosa significhi avere il pollice verde.

Il suo nome scientifico è Senecio Peregrinus ma è comunemente conosciuta come pianta delfino. Si tratta di una pianta grassa che deve il suo nome comune alla forma delle sue foglie.

Trattandosi di una pianta grassa, per sua natura non richiede molte attenzioni poiché è particolarmente resistente. Inoltre, nel suo fusto e nelle sue foglie, particolarmente carnosi, raccolgono l’acqua necessari alla pianta per sopravvivere anche in brevi periodi di siccità.

Caratteristiche

Le foglie carnose della Senecio Peregrinus somigliano a dei delfini messi insieme come se fossero una collana. In realtà, un altro nome che le viene attribuito è quello di pianta dei delfini volanti poiché, i fusti ricadenti, sembra facciano volare, appunto, i delfini che sono le sue foglie.

La Senecio Peregrinus può raggiungere durante il primo anno, una lunghezza di circa 50 cm. Generalmente, fiorisce tra maggio e giugno dando vita a dei fiorellini bianchi che somigliano molto alla Gypsophila Paniculata, comunemente detta nebbiolina.

Se desideri coltivare questa pianta a casa tua, sappi che è perfetta sia per gli interni che per gli esterni. Preferisce essere posizionata in un posto molto luminoso ma non con i raggi del sole diretti. Meglio se il sole arrivi direttamente sul vegetale soltanto per qualche ora al giorno. Quanto al posizionamento, sarebbe meglio porla in una stanza della casa umida come bagno o cucina.

Avendo i fusti che ricadono, il vaso perfetto è quello sospeso per dare loro la possibilità di crescere in modo adeguato. In alternativa, puoi metterla su marmi o muretti delle finestre. Attenzione ad altri elementi che potrebbero danneggiarla: il gelo dell’inverno e il caldo esagerato di stufe e termosifoni.