Parte il nuovissimo bonus PC 500 euro, basta 1 solo requisito

Ecco il nuovissimo bonus PC da 500 euro al mese, puoi richiederlo rispondendo ad un solo requisito ma hai pochissimo tempo.

In un mondo che cambia continuamente e dove le esigenze sono differenti, lavorare da casa o studiare con mezzi tecnologici è diventato un must. Per questo motivo, si cercano sempre bonus e aiuti che possano fare la differenza e aiutare ad arrivare a fine mese.

Il bonus PC 500 euro e sicuramente un ottimo contributo per dare una mano a sostenere le spese dei vari canoni di abbonamento con la domanda che dovrà essere presentata entro e non oltre il 20 ottobre. Come fare la domanda? Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Come è cambiato il modo di lavorare delle persone?

Lo scoppio della pandemia da Covid 19 ha causato non pochi disagi e problemi, oltre che obbligato moltissime persone a lavorare/studiare direttamente da casa. La concezione dello smart working è entrato a far parte delle famiglie italiane, che hanno adottato questo metodo di lavoro anche dopo che l’emergenza è rientrata.

Ovviamente, si parla anche di problemi sotto un punto di vista prettamente economico che non consentono agli italiani di vivere serenamente. Le situazioni sono diverse e i bonus erogati dal Governo possono essere certamente utili per sostenere ogni tipo di richiesta.

Il PC è uno strumento che fa parte di ogni famiglia italiana, tanto che nessuno può rinunciarci. Non solo per studio o lavoro, ma anche per lavori e pratiche personali perché oggi la maggior parte delle azioni si svolge online.

Il digital gap è oramai in forma ampia, per questo motivo è importante ridurre i costi il più possibile. Il Governo lancia sempre degli aiuti molto interessanti che si uniscono a quelli delle amministrazioni locali. I contributi sono studiati appositamente per dare un sostegno concreto nell’acquisto di PC e similari.

Bonus PC 500 euro: come richiederlo?

Il nuovo Bonus PC ha un valore di 500 e offre la possibilità di acquistare un Personal Computer sottoscrivendo degli abbonamenti. I requisiti fondamentali sono la cittadinanza in uno degli Stati Membri europei, oltre che essere residente in uno dei Paesi della Puglia da almeno due anni e nello specifico a Bari.

A tutto questo si aggiunge l’ISEE che ha un valore non superiore ai 9.360 euro. Non è tutto, uno dei membri della famiglia del richiedente deve assumersi l’obbligo per l’acquisizione delle competenze digitali di base viste come l’EIPASS BASIC oppure certificazioni similari.

Questo bonus si può richiedere sino alla data del 20 novembre 2022 ed è relativo alle spese per l’abbonamento internet e acquisto di tutti i dispositivi tecnologici. Le relative spese possono essere state sostenute già a partire dal 16/06/2022 (anche per la sottoscrizione dei contratti di abbonamento).

La domanda deve essere presentata dopo aver compilato il modulo scaricabile dal sito del Comune di Bari. Subito dopo si invierà via raccomandata A.R. al Comune di Bari o alla pec entro il 20/10/2022.