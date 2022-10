Parma: cacciatore attaccato da un cinghiale a Sala Baganza | È in gravi condizioni

Ennesimo attacco da parte di un cinghiale, stavolta in località Bovaia in provincia di Parma, dove un cacciatore è rimasto gravemente ferito.

Durante una battuta di caccia, l’uomo sarebbe stato attaccato dall’animale selvatico per poi essere trasportato in ospedale con l’eliambulanza a causa delle profonde ferite inferte.

Attacco di un cinghiale nel Parmense

Ci troviamo nella località Bovaia, nel comune di Sala Baganza che si trova in provincia di Parma e proprio da questi luoghi molto frequentati dai cacciatori, ci arriva l’ultimo episodio riguardante l’attacco di un cinghiale.

Un 40enne residente in un comune limitrofo alla zona dove si recava a caccia abitualmente, è stato colpito dall’animale durante una battuta di caccia e le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai soccorritori.

Questi sono allertati appena dopo l’attacco avvenuto nella tarda mattinata e sono giunti subito con l’ambulanza e l’elisoccorso trasportando il ferito in codice rosso.

L’uomo ha una frattura esposta e scomposta ad una gamba, con un’emorragia molto preoccupante. Subito i compagni che erano con lui e hanno assistito a quanto accaduto, hanno lanciato l’allarme.

Grazie a questa tempestività, il personale sanitario è potuto intervenire subito e ora lo sfortunato protagonista di questa vicenda si trova ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di Parma.

Non è stata resa nota l’identità dell’uomo ma non è il primo caso e sicuramente non sarà l’ultimo di attacchi simili compiuti da animali selvatici verso l’uomo, non solo nei boschi frequentati dai cacciatori ma anche in città, dove questi animali si avvicinano in cerca di cibo.

La dinamica

Gli altri cacciatori che questa mattina si trovavano insieme a lui per una battuta di caccia hanno raccontato ancora con la paura negli occhi, tutta la vicenda.

Oltre ai soccorritori sono stati avvisati anche gli uomini del Soccorso Alpino della stazione di Monte Orsaro e le prime informazioni dell’episodio sono state rese note dal giornale ParmaToday.

Sembra che il cacciatore sia stato attaccato da un cinghiale che gli ha procurato diversi traumi in più parti del corpo oltre la gamba.

Nella colluttazione avvenuta nell’area boschiva di Sala Baganza, l’uomo è rimasto gravemente ferito mentre l’animale si è poi dato alla fuga. Sul post, i tecnici del Saer gli hanno fornito i primi trattamenti sanitari e poi hanno immobilizzato e imbarellato l’uomo per trasportarlo in una zona idonea per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza.

L’episodio ha sconvolto la comunità, tuttavia molti non sono rimasti così scioccati poiché l’argomento della caccia è sempre un elemento di forte divisione fra chi è appassionato e chi si schiera a favore degli animali e chiede l’abolizione di questo sport considerato un’attività molto crudele.