Parigi 2024 è già qui. Tra due giorni al via la ricerca dei biglietti olimpici

In palio 10 milioni di biglietti per le Olimpiadi e 3 milioni per le Paralimpiadi. Un’estrazione a sorte determinerà chi potrà acquistare i ticket. Prezzi di 50 euro o meno per la metà dei tagliandi, un milione venduto a 24 euro.

L’iter sarà lungo e partirà da dopodomani. Occorre iscriversi al sito ufficiale dell’evento.

Olimpiadi, arrivano i biglietti per Parigi 2024

Questa volta l’attesa sarà eccezionalmente breve tra un’edizione e l’altra dei Giochi olimpici. Tokyo e Parigi a distanza di soli tre anni a causa della pandemia e non i canonici quattro come prevede il ciclo olimpico. E allora con ancora la memoria fresca di quelle 40 medaglie olimpiche e 69 paralimpiche conquistate dagli azzurri nel Sol Levante, è già il momento di pensare a che cosa succederà nel 2024 in Francia.

Da dopodomani inizierà infatti il lungo iter per la vendita dei biglietti che permetteranno agli appassionati di tutti gli sport di poter assistere dal vivo alle grandi imprese a cinque cerchi dei beniamini di casa e non.

Non è insolito far partire la procedura di acquisto dei biglietti con largo anticipo. A 608 giorni di distanza dal grande evento, gli organizzatori dovranno gestire le operazioni che rendono disponibili alla vendita al pubblico quasi 10 milioni di biglietti. Per la prima volta, inoltre, i tagliandi saranno venduti esclusivamente online sul sito web ufficiale della rassegna e saranno accessibili a tutti a livello globale in contemporanea.

Come si svolge il processo di vendita

La vendita dei biglietti di gara prevede un iter in quattro fasi spalmate in più anni. La quinta fase nell’autunno 2023 sarà invece l’ultima e riguarderà la vendita di oltre tre milioni di ingressi per le Paralimpiadi che si svolgono concluse le Olimpiadi.

Da dopodomani, primo dicembre, sarà avviata la fase uno. Tutti gli interessati si dovranno registrare sul portale. Questo è l’unico modo per poter automaticamente partecipare all’estrazione a sorte che assegnerà i biglietti. La prima fase si concluderà dopo due mesi. Il termine ultimo è infatti fissato al 31 gennaio 2023.

La seconda fase prevede la vendita a febbraio 2023 di carnet di biglietti tra i fortunati vincitori che sono stati pescati nel primo sorteggio. Dopodiché ci sarà un secondo sorteggio e i nuovi vincitori potranno accedere alla terza fase, cioè la seconda tranche di vendita di singoli biglietti a maggio 2023.

Dopo queste due fasi di vendita, i biglietti residuali rimasti invenduti verranno messi nuovamente in vendita fino a esaurimento scorte. La quarta e ultima fase durerà da fine 2023 fino a ridosso dell’inizio dei Giochi olimpici.

Differenza tra carnet e singoli biglietti

La prima fase di acquisto prevede la vendita di un pacchetto di tagliandi. Ognuno è composto da tre sessioni selezionate in base alle richieste del tifoso. Il carnet si crea scegliendo tre sessioni tra tutti gli sport in programma, a seconda delle preferenze individuali e della disponibilità. Sarà possibile avere fino a sei biglietti per ogni sessione. I ticket potranno essere usati anche da amici e parenti. Ogni account non potrà comunque comprare più di 30 biglietti indipendentemente dalla fase di vendita.

La seconda fase di acquisto riguarda invece singoli biglietti. Anche la terza fase propone singoli biglietti ma la disponibilità sarà residuale rispetto alle prime due fasi.

Tempistiche

I vincitori del primo sorteggio potranno acquistare i biglietti in una fascia oraria di 48 ore, assegnata loro nel periodo tra 15 febbraio e 15 marzo. I vincitori del secondo sorteggio, invece, potranno acquistare singoli biglietti a maggio. Potenzialmente un account può risultare vincitore anche di due sorteggi, una volta per il pacchetto di ingressi e una volta per i tagliandi singoli. Allo stesso modo, si potrebbe anche non vincere mai nei primi due sorteggi dato il numero limitato di biglietti e l’alto numero di appassionati che tenterà la sorte.

Costi e eccezioni

La vendita dei biglietti riguarderà tutti gli sport eccetto il surf che avrà ingresso libero. Con il sorteggio, inoltre, non si potranno acquistare nemmeno i biglietti della cerimonia di apertura.

Un milione di biglietti sarà offerto al costo di 24 euro, un prezzo inedito e molto competitivo se si pensa che solitamente ad esempio le finali, molto richieste, possono arrivare a costare anche migliaia di euro.

Metà dei biglietti circa varranno 50 euro o meno. Lo sforzo, spiega l’organizzazione, va nella direzione di rendere accessibile a tutti l’evento sportivo. Inoltre è anche una scelta quella di abbassare il prezzo, nel tentativo di evitare gli stadi mezzi vuoti durante le prime fasi di qualificazione di sport meno popolari.