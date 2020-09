Papastathopulos a un passo dal Napoli

Sokratis Papastathopoulos, ve lo ricordate? Greco, difensore centrale, nel 2008 venne comprato dal Genoa che lo tenne fino al 2010, per poi cederlo al Milan per una stagione (fece in tempo a vincere lo scudetto).

Poi il Genoa se lo riprese, nel 2011, per darlo in prestito al Werder Brema, che poi se lo riscattò.

Dal 2018 il giocatore è all’Arsenal.

Da cui il Napoli sta per prelevarlo, siamo a un passo.



