“Papà non…”, Pippo Baudo: le inaspettate parole del figlio Alessandro commuovono tutti

“Papà non viveva con noi […]”: sono queste le parole pronunciate dal figlio Alessandro a proposito del padre biologico Pippo Baudo.

Alessandro Baudo, figlio del popolare presentatore nazionale Pippo, è arrivato dall’Australia per lui. Da diverso tempo lo storico volto televisivo della RAI non fa la sua comparsa in TV. L’ultima comparsa dello storico presentatore televisivo risale all’occasione in cui venne invitato come ospite al programma televisivo di Ballando con le Stelle. Cosa può essere successo al Pippo nazionale? Quali sono le sue reali condizioni fisiche e di salute? A fornire utili informazioni è il figlio Alessandro, che è approdato in Italia dall’Australia.

Pippo Baudo: i rifiuti a comparire in televisione

Dopo l’ultima apparizione televisiva al programma condotto da Milly Carlucci “Ballando con le Stelle”, lo storico presentatore avrebbe dovuto partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello. Già lo scorso anno l’ex moglie Katia Ricciarelli aveva partecipato allo show avendo partecipato al programma condotto da Alfonso Signorini.

Oltre a questo rifiuto, il Pippo nazionale ha rifiutato di non partecipare all’invito da parte di Amadeus al Festival di Sanremo. Il presentatore aveva declinato l’invito a causa di un problema al ginocchio. Sembra che Pippo Baudo non voglia più apparire in televisione e voglia mantenere un po’ di riservatezza a causa dell’età avanzata e delle condizioni di salute.

Pippo Baudo: le parole del figlio Alessandro

Oltre all’età avanzata, ci potrebbero essere altre motivazioni per le quali il presentatore storico della RAI non vuole fare alcuna comparsa in televisione. A dare qualche informazione in più è il figlio Alessandro avuto da una relazione con Mirella Adinolfi.

Alessandro Baudo ha lasciato l’Australia ed è volato a Terni per stare vicino al padre Pippo:

“Papà ha la sua età, ma lui è molto forte. Ho deciso di trasferirmi in Italia per potergli dimostrare quanto tengo a lui”.

Chi è il figlio di Pippo Baudo?

Nato nel 1962, Alessandro è il figlio segreto nato da una relazione tra lo storico presentatore Pippo Baudo e Mirella Adinolfi, che era sposata con Tullio Formosa. Inizialmente Alessandro era stato riconosciuto da Formosa.

Il cognome Baudo venne preso a seguito dei test del DNA eseguiti 22 anni fa. Lo stesso Alessandro Baudo ricorda come il padre non vivesse con loro. A crescerlo è stato lo stesso marito della Adinolfi. Per Alessandro, Pippo era come uno zio che viveva in Italia. Solo a trent’anni Alessandro seppe la verità. Allora il marito della mamma di Alessandro era malato.

Di seguito riportiamo le parole di Alessandro: