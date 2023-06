Papa Francesco sarà dimesso dall’ospedale Gemelli nei prossimi giorni

A riferirlo sono i medici dello staff che stanno seguendo Papa Francesco dopo l’operazione del 7 giugno scorso. La degenza clinica starebbe proseguendo, sempre secondo le stesse fonti, regolarmente e senza complicazioni di sorta. Il Pontefice potrebbe quindi essere dimesso dall’ospedale Gemelli già nei prossimi giorni. Francesco avrebbe ricevuto la Comunione e si sarebbe chiuso in preghiera nella Cappella del suo appartamento privato messo a disposizione dalla struttura sanitaria. Il Santo Padre era stato ricoverato mercoledì scorso per una laparatomia che si era resa necessaria dopo il precedente intervento chirurgico subito mesi prima.

Sono buone, le condizioni di Papa Francesco, dal 7 giugno ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per un intervento di laparatomia. I medici del suo staff riferiscono che le sue condizioni sono stabili e il decorso ospedaliero sta continuando regolarmente e con tranquillità, senza complicazioni di turno, al punto che il Santo Padre potrebbe essere già dimesso nei prossimi giorni. Lo staff medico informa giornalmente i giornalisti e i fedeli dalla Sala Stampa Vaticana, e così ha fatto anche pochi minuti fa, fornendo l’ultimo bollettino aggiornato. Francesco, come da ormai alcuni giorni a questa parte, si dedica all’attività lavorativa e si ritira in preghiera nella Cappellina del suo appartamento privato posto al 10mo pano e ha anche preso l’Eucarestia.

Papa Francesco, il bollettino medico è positivo: dimissioni a breve

“Il decorso clinico sta procedendo regolarmente, senza complicanze. Pertanto Francesco sta programmando la dimissione per i prossimi giorni” ha concluso l’equipe dei medici. Già un paio di giorni fa, le notizie riguardanti il Papa erano confortanti, come comunicato dal direttore dell’Ufficio Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: “Lo staff medico informa che il decorso post operatorio del Santo Padre continua ad essere regolare, osservando le prescrizioni mediche. Papa Francesco continua ad alimentarsi normalmente. Questa mattina ha ricevuto la Santa Eucaristia e successivamente si è dedicato alle attività lavorative”.

Per preservare la sua salute ed evitare sforzi alla parete addominale che gli è stata ricostruita, i medici gli avevano sconsigliato di recitare l’Angelus dal balcone dell’ospedale domenica 12 giugno, consigliandogli, al contrario, di cercare di rimanere il più possibile a riposo.

“Tenete presente poi che i processi di cicatrizzazione per tutti noi terminano dopo tre mesi, quindi non è che noi lo vogliamo tenere qui tre mesi, però visto che rispetto ad altre persone della sua età, non è che lui torna a casa e si mette davanti alla televisione e gioca, lui quando torna a casa, fa il capo del governo, il capo della Chiesa, della cristianità, una persona che a 86 anni ha responsabilità importanti e quindi è molto importante che torni forte fisicamente” aveva inoltre detto il giorno dell’operazione il medico Sergio Alfieri che due anni fa lo aveva operato già per stenosi diverticolare.