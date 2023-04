Papa Francesco oggi lascerà l’ospedale

I dottori che hanno preso Papa Francesco in cura hanno confermato per oggi le dimissioni del Pontefice dopo la cura di una bronchite infettiva.

Inoltre il Vaticano conferma la presenza del pontefice in piazza San Pietro per la celebrazione della domenica delle Palme.

Le dimissioni del Papa

I medici che hanno preso in cura e hanno aiutato Papa Francesco in questo periodo molto difficile affermano che sono previste proprio per oggi le dimissioni dal Policlinico Gemelli di Roma dopo che il pontefice è riuscito a superare una bronchite infettiva.

Inoltre il Vaticano afferma che Papa Francesco è pronto a vestire immediatamente i panni da pontefice già da questa domenica “Prevediamo la sua presenza in piazza San Pietro per la celebrazione della Domenica delle palme”.

Per cercare di affaticare il meno possibile il Papa appena uscito dall’ospedale, sarà il cardinale argentino Sandri a celebrare la messa della domenica delle Palme mentre alla funzione del giorno di Pasqua presiederà il cardinale Re mentre Bergoglio avrà il compito di presenziare tutti gli altri riti.

Dopo che i medici hanno confermato le dimissioni di Papa Francesco, adesso si è in attesa del momento in cui il pontefice attraverserà la porta per tornare alla sua vita di tutti i giorni. Bergoglio riprenderà subito la sua vita in mano, un’affermazione data dal fatto che è stata già annunciata la sua presenza sul sagrato di San Pietro al fine di presiedere alla messa per la Domenica delle Palme. Sarà proprio lui a benedire il simbolo pasquale prima della funzione all’Obelisco.

Durante la mattinata di venerdì 31 marzo era già chiaro che le condizioni di salute di Papa Francesco stessero migliorando. Una notizia che poi è stata confermata dalla Sala Stampa vaticana in cui il direttore Matteo Bruni ha dichiarato: “Francesco, dopo essersi raccolto in preghiera nella Cappellina dell’appartamento privato, ha ricevuto l’eucarestia”.

Il ricovero del Papa

Pochi giorni fa Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma al decimo piano. Nella struttura ospedaliera non mancano anche altri spazi tra cui un salottino in cui è presente una poltrona letto utilizzato dal seguito papale insieme ad una piccola cappella al cui interno è presente anche un inginocchiatoio e un crocifisso molto grande.

Dal 29 marzo papa Bergoglio è stato ricoverato alle Gemelli a causa di un’infezione respiratoria. Immediato è stato l’intervento della sala stampa Vaticana la quale ha voluto tranquillizzare i fedeli affermando che la terapia medica ospedaliera doveva proseguire per alcuni giorni.

Una problematica che per Bergoglio non è nuova in quanto, a soli 21 anni, fu sottoposto ad un intervento in cui gli fu asportato il lobo superiore del polmone destro a seguito di una grave polmonite. Inoltre, nel 2021 è finito ancora una volta sotto i ferri a causa di un intervento chirurgico programmato provocato da una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

In quest’ultimo ricovero di Papa Francesco, la sua salute è stata messa nelle mani di due primari insieme ad una squadra piccola di due infermieri di fiducia del Vaticano. Nell’equipe medica è presente anche il direttore Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano. Inoltre, non sono mancati numerosi altri specialisti tra cui dei radiologici che sono stati fondamentali per effettuare una corretta diagnosi delle condizioni di salute di Papa Francesco nel momento in cui è giunto in ospedale.