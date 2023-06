Papa Francesco al Gemelli per un controllo

Papa Francesco si è recato stamani al Gemelli, probabilmente per una visita di controllo per i suoi recenti problemi di salute.

Secondo fonti attendibili, Papa Francesco si sarebbe sottoposto a visita medica presso il Policlinico Gemelli di Roma intorno alle 10:40.

Ad affermarlo è l’agenzia Ansa. Si pensa che Bergoglio fosse al Cemi, che è il Centro di medicina dell’invecchiamento del policlinico universitario.

All’inizio di marzo, il Pontefice era stato ricoverato al Policlinico Gemelli per alcuni giorni dopo aver contratto un’infezione respiratoria.

Attualmente il Pontefice è sottoposto a una visita di controllo di routine presso l’ospedale capitolino. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni.

È importante notare che questa sede offre solo cliniche ambulatoriali e non fornisce strutture per i ricoveri ospedalieri.

Qual è lo stato di salute di Papa Francesco?

L’ultimo nota su Bergoglio in merito al suo stato di salute è stata rilasciata il 26 maggio di quest’anno, quando ha dovuto annullare tutti gli appuntamenti programmati a causa di una condizione febbrile.

Papa Francesco è stato ricoverato al Gemelli per la seconda volta a marzo. In precedenza, era stato ricoverato in ospedale il 4 luglio 2021, per sottoporsi ad intervento chirurgico per stenosi diverticolare del colon sintomatica.

Durante i suoi 86 anni, Bergoglio ha affrontato diversi problemi di salute. Questi includonoun’operazione ai polmoni che ha subito in gioventù, oltre a ricorrenti attacchi di sciatica e un’operazione di cataratta che ha subito alcuni anni prima.

Inoltre, soffre di gonalgia, un dolore al ginocchio che spesso richiede l’uso di una sedia a rotelle per la mobilità. Sicuramente nelle prossime ore si avranno notizie in merito a questa visita di controllo di Bergoglio ai Gemelli.