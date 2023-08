By

A Tempio Pausania in provincia di Sassari, la procura ha messo sotto indagine un papà e una nonna per aver compito degli esorcismi su un bambino di 9 anni. I due familiari pensavano che il piccolo fosse impossessato.

La procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo sui due parenti del piccolo, i quali sono attualmente accusati di maltrattamenti.

Le autorità hanno deciso di allontanare il piccolo dalla sua casa per mettere in atto tutti gli accertamenti necessari.

A Tempio Pausania, paese in provincia di Sassari, il papà di un bambino di 9 anni e la nonna sono stati accusati di aver compiuto esorcismi sul piccolo.

La procura ha aperto un fascicolo e i due sono attualmente indagati per maltrattamenti.

I due parenti erano convinti che il piccolo fosse impossessato e nei riti, altamente dannosi per la salute psicofisica del bambino, è probabilmente coinvolto anche un parroco.

A quanto pare, secondo le prime informazioni, in particolare la nonna 70enne avrebbe spinto per compiere gli esorcismi. In quanto, la donna era convinta che il nipote fosse impossessato dal diavolo.

Le pratiche messe in atto dai due parenti del piccolo erano pratiche estremamente angoscianti e dannose per la salute psicofisica del bambino. Riti che potrebbero influire altamente sulla vita del bambino, danneggiandola ampiamente anche per il futuro.

I due indagati, attualmente negano qualsiasi tipo di accusa. I due, inoltre, sono già stati ascoltati dai magistrati e nei prossimi giorni la procura provvederà a capire in che modo agire.