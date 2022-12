Papa Bergoglio: “Dimissioni firmate in caso di impedimento medico”

By

In una intervista rilasciata a un quotidiano spagnolo, Papa Francesco ha dichiarato che nel caso le sue condizioni di salute non gli permettessero più di governare la chiesa ha già firmato le dimissioni. Con la sua solita ironia il pontefice ha risposto in maniera ironica alle domande del giornalista dell’ABC.

Nella sua intervista, Bergoglio, ha rivelato che quando firmò queste dimissioni, nel 2013, all’epoca c’era come segretario di Stato Vaticano Tarcisio Bertone, a cui fu consegnata la lettera.

Le dichiarazioni di Papa Francesco

E’ uscita in versione integrale l’intervista rilasciata dal Santo Padre al giornalista del quotidiano spagnolo ABC, in cui sono state fatte delle dichiarazioni davvero sorprendenti circa le sue dimissioni in caso di avverse condizioni di salute.

“In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già”.

Queste sono state le parole di Bergoglio quando il giornalista gli ha domandato cosa succede se un Pontefice fosse improvvisamente invalido per problemi di salute o improvviso incidente. E’ la prima volta che Papa Francesco fa queste dichiarazioni, sempre con il sorriso e la sua spiccata ironia.

Una lettera firmata nel 2013, poco dopo essere stato nominato Pontefice, e che ha consegnato al segretario di Stato Vaticano dell’epoca, Tarcisio Bertone. Una lettera da utilizzare quando non sarà più in grado di svolgere le sue funzioni.

Bergoglio, ha compiuto da poco 86 anni e per la fortuna dei suoi 1,3 milioni di fedeli gode di ottima salute, ad eccezione di un problema al ginocchio che lo costringe a utilizzare un bastone per deambulare o in altri casi la sedia a rotelle.

Il suo pensiero sulla guerra in Ucraina

Nella lunga intervista rilasciata al quotidiano spagnolo ABC, dopo aver discusso sulle sue probabili dimissioni in caso di problemi di salute, Papa Francesco ha espresso il suo pensiero riguardo la guerra in Ucraina:

“Non vedo una fine a breve termine perché si tratta di una guerra mondiale. Ci sono già diverse mani coinvolte. E’ globale”.

Il Santo Padre, inoltre, ha dichiarato in diverse occasioni di aver dedicato parole di pace per bloccare il conflitto ma purtroppo non sono servite a nulla:

“faccio quello che posso. Non ascoltano. Ciò che sta accadendo in Ucraina è terrificante”.

Il Pontefice ha anche aggiunto che il presidente dell’Ucraina Zelensky, per la terza volta ha mandato dei contatti religiosi con il quale Bergoglio è in continuo ascolto e cerca di dare aiuto e sostegno.

Una donna a capo di un dicastero

Nella intervista con il giornalista dell’ABC, Papa Francesco ha nominato diverse donne per le alte cariche della Curia ma nessuna a capo di un dicastero. Il Pontefice, però ha dichiarato che entro due anni ci sarà una svolta nel mondo della chiesa.