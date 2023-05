Paolo Kessisoglu, finito il matrimonio con la moglie Sabrina Donadei

Il famoso comico ligure ha confermato al Corriere della Sera la fine dell’amore con la moglie. Paolo Kessisoglu si separa dopo la morte dei suoi genitori che lo ha fatto riflettere molto. È quanto ha confessato lui stesso al giornale, intervistato in seguito al toccante post sui social in cui aveva raccontato la grande perdita subita, ricevendo numerosi messaggi di supporto.

Si rompe un’altra storica coppia del mondo dello spettacolo, quella formata da Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadei. A rivelarlo è stato proprio l’attore comico, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha parlato della perdita di entrambi i genitori, uno a pochi mesi di distanza dall’altro, facendo improvvisamente l’annuncio. In realtà, da tempo si rincorrevano voci di una grave crisi tra i due, sposati da 20 anni e genitori di una figlia.

Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadei si separano, dopo vent’anni assieme. L’annuncio in un’intervista

Intervistato dal Corriere della Sera, Paolo Kessisoglu, del famoso duo comico Luca e Paolo, ha raccontato il periodo complicato vissuto in seguito alla morte dei genitori, avvenuta nel giro di pochi mesi di distanza l’uno dall’altra. Una situazione che aveva condiviso con i suoi follower con un lungo post su Instagram, pubblicato accanto a una foto della coppia mentre ballava e si baciava.

Come confessato al quotidiano di Via Solferino, non si aspettava un tale riscontro e affetto da parte di fan e colleghi, che lo hanno travolto con molti messaggi: “Francamente non era pianificato. Quella che ho pubblicato era solo una delle tante immagini che ho trovato in questi mesi, dopo la loro morte. Mi sembrava talmente bella… e poi si baciavano…”.

La madre dell’attore è morta nel giugno scorso in seguito a un’infezione, a 77 anni, mentre il padre è scomparso a 83 anni poco dopo Capodanno. Un dolore che ha affrontato anche grazie alla presenza della sorella, ma che lo ha segnato e gli ha fatto capire molte cose sugli stessi genitori.

“Realizzare che erano persone, appunto. Ho trovato trecento lettere d’amore che si erano scambiati. Ne ho letta qualcuna e sono incappato in quello che ho poi capito fosse una sorta di “scaz*o” tra loro. Vederli sotto questa luce mi ha fatto riflettere moltissimo” ha detto, prima di annunciare con naturalezza di essere in via di separazione dalla moglie Sabrina Donadei.

“Aiuta a capire che i genitori non sono macchine perfette, ma persone, come noi. Lo sto realizzando ancora di più da quando mi sto separando da mia moglie” ha detto al giornalista improvvisamente.

Kessisoglu-Donadei, la coppia si separa ma la crisi era già nell’aria da tempo

A dire il vero, da tempo nell’ambiente si mormorava che le cose non andassero più bene come prima tra l’attore e la giornalista, con Alberto Dandolo di Oggi che ancora a dicembre scorso aveva “spifferato” come la coppia vivesse da tempo in due case separate.

I due si erano conosciuti grazie a Tamara Donà, amica di Luca Bizzarri, che li aveva fatti conoscere. L’attore genovese rimase subito colpito da Sabrina, invitandola ad uscire, ma la conduttrice decise di rifiutare. A quel punto fu quest’ultima, qualche tempo dopo, ad invitarlo a un party, ricevendo “pan per focaccia” da Paolo, che si dichiarò impegnato in altro.

Galeotta, tuttavia, fu in seguito una festa, alla quale si ritrovarono a partecipare all’ultimo entrambi. Da quel momento non si lasciarono più, facendo coppia fissa per poi sposarsi nel 2003 e diventare genitori di Lunitta, oggi 19enne.

Donadei, nata in Veneto nel 1970, dopo la maturità classica ha proseguito gli studi diventando giornalista e conduttrice, lavorando come inviata di molte trasmissioni Mediaset come Fuego, Village, Planet, 8mm e lo Stivale delle meraviglie, per poi passare a Sky, occupandosi per la maggior parte di programmi dedicati ai viaggi e al cinema.