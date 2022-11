Panni sempre soffici e profumati: aggiungi questo al posto dell’ammorbidente

Basta aggiungere questo ingrediente al posto dell’ammorbidente e tutti i panni saranno morbidi, profumati e spugnosissimi.

Quante volte i panni non sono morbidi come si vorrebbe? Basta un ingrediente sbagliato o un detersivo aggressivo che diventano tutti quanti rigidi, senza profumo e impossibili da usare o indossare. Le nonne sanno sempre cosa fare e come farlo, per questo motivo è bene valutare tutti i rimedi classici della nonna e metterli in pratica per i tessuti anche quando sono in lavatrice. La tecnologia non ha di certo battuto quelle che sono le classicità delle nonne, da usare ancora oggi: questo è l’ingrediente da usare per rendere i tessuti morbidissimi.

Prendersi cura dei vestiti, dal lavaggio all’asciugatura

Nel momento in cui si lavano e asciugano i panni, questi potrebbero risultare rigidi e poco morbidi. Non è sempre colpa di un lavaggio non andato a buon fine, ma anche di prodotti aggressivi che possono contenere degli ingredienti specifici inquinanti e corrosivi.

Nella maggior parte dei casi, poi, si opta sempre per un ammorbidente per andare a profumare ed ammorbidire le trame dei tessuti: tuttavia, non sempre questo è un prodotto consigliato proprio perché altamente inquinante e deleterio per alcuni capi.

Molto meglio optare per degli ingredienti naturali, come quelli della nonna che possono lavorare sul tessuto per renderlo spugnoso, morbidissimo e profumato con una sola passata. E quale usare?

Questo ingrediente al posto dell’ammorbidente

Tra i rimedi naturali della nonna, alcuni possono sostituire la forza dell’ammorbidente e rendere i capi come nuovi. L’ingrediente protagonista è senza dubbio il bicarbonato di sodio che non solo ammorbidisce ma disinfetta completamente lavorando sulle trame.

Per una efficacia completa, basterà unire la forza del sale grosso così da andare anche a smacchiare in caso di necessità. Non solo, infatti è adatto per rimuovere anche i minerali dell’acqua dura che irrigidiscono un capo di abbigliamento.

Come fare? Prendere un mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio e scioglierlo in due litri di acqua tiepida. Subito dopo versare il composto dentro il cestello aggiungendo anche un mezzo cucchiaino di sale grosso. Avviare adesso il ciclo di lavaggio classico e attenere la fine: i capi saranno morbidissimi e profumati.

Alternative al bicarbonato di sodio

Ci sono delle alternative al bicarbonato di sodio? Nonostante sia l’ingrediente protagonista consigliato, si può anche usare l’aceto di mele che disinfetta e ammorbidisce le trame. Aggiungere il prodotto al posto dell’ammorbidente e avviare il ciclo di lavaggio. Per un effetto migliore, aggiungere all’aceto qualche goccia di olio essenziale alla menta o rosmarino.

Tra le alternative della nonna non può mancare la camomilla, ammorbidente naturale dall’effetto profumato. In questo caso sarà sufficiente preparare l’infuso e versarlo al posto dell’ammobidente lasciando che il ciclo normale di lavaggio faccia il suo corso. Il risultato finale? Morbidezza e un buonissimo profumo delicato per tutti i capi.