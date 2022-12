Panni da cucina sporchi e pieni di batteri: come nuovi senza candeggina

I panni da cucina sporchi e pieni di batteri sono pericolosi e c’è un metodo per igienizzarli, ma senza l’uso della candeggina.

I panni da cucina vengono utilizzati tutti i giorni per asciugarsi le mani, pulire i piatti e le padelle bagnate sino a fare da supporto mentre si cucinano i piatti della tradizione. Non c’è cucina dove non si trova appeso uno o più strofinacci che hanno funzionalità differenti durante il giorno per le attività in cucina. Essendo così tanto usati ed esposti, vien da se che siano sempre sporchi e pieni di batteri: meglio non usare la candeggina, ma questo metodo che igienizza e fa tornare loro come nuovi.

Strofinacci ricchi di batteri, sono pericolosi?

Gli strofinacci fanno parte della vita di tutti i giorni casalinga, basta infatti entrare in cucina pere vederlo appeso alla porta del forno o su un appendino divertente. Servono per tantissime attività ed ognuno ha il proprio compito: c’è quello che asciuga i piatti, quello di un altro colore che serve per le mani mentre altri asciugano il lavello o fanno da supporto mentre si cucina.

Insomma, questo tessuto dalla forma triangolare o quadrata in cotone è veramente indispensabile in cucina in ogni occasione. Spesso si usa anche come appoggio per le pietanze o mentre si prepara un dolce, per non andare a contatto diretto con le superfici o non sporcare la cucina nuova. Il vero problema sta nel fatto che vengono utilizzati più volte senza essere lavati: questi panni accumulano germi e batteri, trasferendoli poi nelle stoviglie o direttamente alle mani di chi li usa.

Il consiglio è quello di usarli una sola volta e di lavarli ogni giorno, soprattutto se sono stati a contatto con più oggetti o superfici in un solo giorno. Quando sono sporchi e macchiati, la maggior parte delle persone opta per la candeggina: nulla di più sbagliato.

Per non inquinare, per risparmiare e per avere degli strofinacci igienizzati come nuovi basterà adottare questo metodo e questi ingredienti che abbiamo tutti in cucina.

Panni da cucina come nuovi senza candeggina: il metodo da usare

Che sia cotone o microfibra, i panni da cucina sono sempre presenti e sono a disposizione dentro i cassetti in grandi quantità. Andrebbero cambiati, lavati e igienizzati continuamente perché sempre a contatto di germi e batteri.

Per rimuovere le macchie e i batteri, riportandoli allo stato naturale come nuovi, non è necessario usare la candeggina ma dei rimedi che si trovano facilmente in cucina ovvero.

Acqua calda

Ciotola

Detersivo ecologico per i piatti

Pastiglia per la lavastoviglie.

Come fare? Prendere la ciotola e riempirla con l’acqua calda. Subito dopo buttarci la pastiglia per il lavaggio in lavastoviglie e attendere che si sciolga completamente. Adesso è il momento di versare alcune gocce di detersivo ecologico per i piatti.

I panni da cucina vanno immersi in questa miscela e lasciati in ammollo per almeno 30 minuti. Subito dopo basterà risciacquare bene e lasciarli asciugare.