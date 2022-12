Panni, come asciugarli con il trucco del lenzuolo: ci vorranno pochi minuti

Per asciugare i nostri panni rapidamente basta utilizzare il metodo del lenzuolo. Ecco in cosa consiste.

Nel corso della giornata ci ritroviamo a dover gettare nel cesto della biancheria i nostri indumenti sporchi e questo non fa altro che accumulare i capi d’abbigliamento da mettere in lavatrice.

Così ci ritroviamo a dover fare anche più lavaggi quotidianamente e a dover stendere o mettere nell’asciugatrice tutti i nostri panni che saranno nuovamente puliti dopo aver utilizzato il nostro elettrodomestico.

Lenzuolo: un ottimo alleato per asciugare i panni

Questo però comporta uno spreco di energia elettrica, in quanto d’inverno, le condizioni meteo, diversamente dalle belle stagioni, non danno la possibilità di asciugare all’esterno il nostro bucato.

Mentre d’estate possiamo sfruttare l’energia del sole e i suoi raggi e i nostri panni saranno asciutti dopo qualche ora, in inverno le cose sono diverse e non possiamo tenere lo stendino fuori oltre un determinato orario.

Questo perché, anche se la giornata è soleggiata, il calore è meno forte rispetto all’estate e da una determinata ora in poi, con il calare del sole e l’avvento del buio, l’umidità esterna sale e quindi i nostri panni avranno difficoltà ad asciugarsi.

Per questo motivo, molti di noi, tendono a far rimanere in casa lo stendino ma questo potrebbe creare dei problemi dovuto al fatto che l’umidità dei nostri panni si espanda in tutta la casa.

In questo modo, non solo le nostre stanze si impregneranno di umidità, ma anche i nostro stessi panni che avranno un odore sgradevole e per questo si è ricorsi a dei metodi alternativi.

Il metodo dei nonni

Spesso, si mettono i panni vicino ai termosifoni ma questo è sconsigliato in quanto potrebbe aumentare il problema invece di risolverlo e potrebbe danneggiare anche alcuni tessuti.

Per questo, è sempre meglio utilizzare nei pressi dello stendino, un deumidificatore che attirerà a sé tutta l’umidità e ridurrà i tempi di asciugatura di gran lunga anche se teniamo i nostri panni ad asciugare in casa.

Ma c’è un metodo, che è stato tramandato di generazione in generazione, che serve per accelerare il tempo di asciugatura dei nostri panni d’abbigliamento e che spesso abbiamo visto utilizzare dai nostri nonni.

Si tratta, qualora stendiamo i nostri panni in casa, di avvolgere lo stendino con un lenzuolo in modo che tutti i capi d’abbigliamento vengono coinvolti al suo interno e che tutta l’umidità rimanga all’interno e fuoriesca dal tessuto che protegge il bucato.

Questo, va posto vicino ad un calorifico e vedremo come, rispetto ad altri metodi, avremo dei panni asciutti in minor tempo e l’umidità sarà ridotta se mettiamo sullo stendino un lenzuolo leggero.

In questo modo risparmieremo dei soldi in bolletta e potremo avere dei capi d’abbigliamento puliti anche quando le condizioni meteo non ci permettono di tenerli all’aria aperta.

Va detto però, che bisogna sempre stare attenti a questa operazione e far si che i panni da tenere all’interno del lenzuolo non siano completamente zuppi e che siano ben strizzati, altrimenti anche il nostro lenzuolo sarà bagnato e il metodo potrebbe rivelarsi fallimentare.