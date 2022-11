Panni asciutti in 15 minuti, l’antico metodo che usavano in lavanderia

By

Per avere dei panni asciutti in soli 15 minuti sarà sufficiente usare il metodo antico provato in lavanderia. Basterà pochissimo.

Asciugare i panni è sempre un’impresa ardua, soprattutto durante la stagione fredda e quando il sole non c’è. Nella maggior parte dei casi, le famiglie hanno deciso di acquistare una asciugatrice csoì da velocizzare il processo e rendere tutto molto più agevole. Tuttavia, siamo in un periodo storico molto complicato ed è necessario risparmiare quanto più possibile. Per questo motivo è bene conoscere un piccolo trucco delle lavanderie, molto antico, che consente di avere i panni asciutti in soli 15 minuti.

Lavare e asciugare i panni: come farlo al meglio?

Lavare e asciugare i panni è una delle azioni più noiose al mondo, seppur indispensabili. In effetti, tutti i giorni ci ritroviamo con montagne di vestiti e tessuti che devono essere lavati e fatti asciugare in poco tempo soprattutto se ci sono dei bambini piccoli in famiglia.

Gli strumenti che vengono messi oggi a disposizione sono tantissimi, soprattutto perché non si ha il tempo per dedicarsi alla casa. Tuttavia, come anticipato, sono tutti elettrodomestici che consumano tantissima energia elettrica impattando notevolmente sulla bolletta di fine mese.

C’è però un metodo molto antico che arriva direttamente dalle lavanderie, quando le asciugatrici non erano a disposizione e non si potevano dimezzare i tempi. Questo vuol dire che non bisognerà attaccare l’asciugatrice, perché questo è un metodo veramente economico.

Stesso discorso per il phon, perché asciugare i capi in questo modo non è assolutamente raccomandato rischiando di bruciarli e sprecare ancora più energia elettrica. Quando si parla di metodi antichi ci si riferisce a qualcosa di green ed economica, che sfrutta il potere della natura preservandola completamente.

Metodo antico della lavanderia: come asciugare i panni in 15 minuti

Nel momento in cui si vuole fare qualcosa per la natura e il portafoglio, senza perdite di tempo, si dovrà sfruttare la forza di Madre Natura che ogni giorno mette a disposizione non pochi strumenti e soluzioni. La prima cosa che ci serve è il sole e poi un asciugamano grande e asciutto.

È importante che nel giorno che si desidera lavare e asciugare i capi in poco tempo, ci sia il sole a disposizione. Ovviamente, si può fare anche in sua assenza ma bisogna considerare che ci vorrà qualche minuto in più.

Prendere l’asciugamano grande e asciutto che si andrà ad adagiare sopra i capi bagnati attuando la tecnica della superficie piana. Poi bisogna prendere una maglia e metterla all’interno facendo in mondo che l’asciugamano non esca. Adesso è il momento di arrotolare asciugamano e contenuto come se fosse un grande involtino.

A questo punto si strizza fortissimo eliminando tutta l’acqua in eccesso (anche dopo la centrifuga, resta sempre dell’acqua all’interno dei capi), con tutta l’energia possibile. Una volta fatto tutto questo, i capi vanno al sole e in soli 15 minuti saranno pronti per essere indossati.

Se il sole non è presente si sfrutta la forza del calore interno della casa, così che sempre in 15 minuti si potrà avere il bucato pronto.