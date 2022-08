Panico al casello autostradale, sentono un rumore assordante: salvo per miracolo

C’è chi nasce fatalista e chi crede nel libero arbitrio, ma di fronte a certi episodi c’è da alzare le mani in segno di resa. La vicenda che vi raccontiamo non è tratta da un film ma dalla realtà e dà ragione a chi crede nel destino, in una forza più grande che decide per tutti, nonostante tutte le speculazioni sul libero arbitrio, programmi, desideri, tentativi ed azioni dell’essere umano.

C’è una mano invisibile che muove i fili degli esseri viventi? Pare proprio di sì. Si traduce in una situazione semplice seppure insondabile: trovarsi nel posto giusto al momento giusto per compiere azioni incredibili, eroiche al solo scopo di salvare una vita.

Tutto questo è successo ai volontari dell’organizzazione no profit Vesuvio’s Dog in una vicenda che ha creato il panico al casello autostradale.

Uno strano rumore crea il panico al casello autostradale di Torre Annunziata

Puro caso o c’è davvero una mano invisibile che muove le nostre vite? Il destino esiste o tutto fa parte di una casualità che non possiamo comprendere? Mentre ci poniamo mille domande senza risposta, l’organizzazione no profit Vesuvio’s Dog salva vite a chi si trova in estrema difficoltà.

Diverse persone ferme al casello hanno sentito uno strano rumore, flebile ma sono riusciti fortunatamente a sentirlo.

La storia del gattino salvato dall’organizzazione e vivo per miracolo è stata riportata sulla pagina del social Facebook di Vesuvio’s Dog. Alcuni volontari dell’organizzazione no profit si trovavano per puro caso all’ingresso dell’autostrada di Torre Annunziata (Napoli), quando un leggero rumore ha attirato la loro attenzione…

Il gattino salvo per miracolo: ecco cosa è successo

Lo strano rumore avvertito per caso dai volontari altro non era che il miagolio flebile di un gattino allo stremo delle forze. Era rimasto intrappolato all’interno di un muretto.

I volontari l’hanno sentito miagolare, il suo miagolio risuonava tra i caselli. Sono scesi in tutta sicurezza e l’hanno visto lì, stremato e rintanato nel muretto. Come è finito lì? Da quanto tempo si trovava intrappolato all’interno di quel muretto? Probabilmente, non si saprà mai soprattutto pensando ai gatti che, per la loro stessa natura curiosa, spesso si ritrovano nei guai.

L’hanno liberato, recuperato, ora il gattino di 2 mesi è sano e salvo, al sicuro; verrà controllato dal veterinario.

Il post di Vesuvio’s Dog si conclude così: “Noi abbiamo salvato la vita di questo gattino, ora sta a voi cambiargliela”. La priorità è quella di trovargli una casa che lo accolga e lo ami per il resto della sua vita.