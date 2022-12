Panettone, chi produce quelli che sono nei supermercati? Svelato il mistero

Il panettone è il dolce della tradizione natalizia per eccellenza e, ormai, in commercio, se ne trovano di tutti i tipi. Chi produce quelli dei supermercati? Scopriamolo insieme.

Che sia classico, senza canditi o più particolare, il panettone non può mancare sulla tavola degli italiani a Natale.

Panettone o Pandoro?

Ogni anno, sotto le feste di Natale si da sfogo ad una diatriba senza pari: quella tra chi predilige il panettone e chi il pandoro. Entrambi sono dei lievitati, dolci per eccellenza della tradizione natalizia. Quando proprio non si riesce a scegliere, si opta per portare in tavola entrambi.

Inutile dire che, sia del panettone che del pandoro, ormai, esistono varianti più disparate. Che sia il prodotto classico, da acquistare al supermercato a quello artigianale da acquistare alla pasticceria di fiducia, l’imbarazzo della scelta è plausibile e variano, ovviamente, anche i prezzi. Del resto, si tratta di un prodotto molto lavorato e realizzare un panettone a casa non assicura sempre un risultato perfetto.

Chi preferisce acquistarli al supermercato o al discount, proprio della marca dell’uno o dell’altro, dovrebbe essere informato su chi, in realtà, produce il panettone, per ottenere un prodotto di buona qualità al giusto prezzo. Ecco una lista.

Chi produce il panettone a marchio del supermercato

A causa dell’aumento delle materie prime, tutti i prodotti del supermercato, anche quelli di primo consumo sono aumentati. Non poteva mancare nemmeno l’aumento dei prezzi dei panettoni.

I prezzi alti, però, non sempre riflettono la qualità del prodotto. Oltre ai costi dell’energia e delle materie prime, molti panettoni possono arrivare a costare di più a causa della marca e della pubblicità che quest’ultima sceglie di fare.

Ecco perché i panettoni brandizzati con il nome del supermercato o del discount possono arrivare a costare molto meno, pur presentando un prodotto qualitativamente valido.

Si potrà rimanere sorpresi nello scoprire che i panettoni a marchio del supermercato o del discount sono prodotti da alcune tra le aziende più popolari d’Italia. Tra queste spiccano: Vergani, Balocco, Vecchio Forno, Motta e Maina. Non mancano anche Paluani e Melegatti che producono anche per Lidl e Coop.

Per capire quale azienda produce il panettone che stai per mettere nel tuo carrello a marchio del supermercato, non ti resta che leggere l’etichetta. Lì sarà indicato lo stabilimento di produzione. Potrai confrontare lo stabilimento con quello dei panettoni delle marche più blasonate.

In linea di massima sappiamo che i panettoni di Carrefour sono prodotti da Balocco. Quelli della Conad senza lattosio, della Coop ma anche di Esselunga, Bennet, Unes, Iper e Crai sono prodotti da Maina. Quelli della Lidl sono prodotti da Motta mentre i panettoni a marchio Aldi sono confezionati da Vecchio Forno come pure quelli di Penny Market ed Eurospin. Il prestigioso marchio Vergani, invece, si occupa del confezionamento dei panettoni a marchio Carrefour Terre d’Italia e Conad Sapori & Dintorni.