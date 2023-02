Pancione in casa Grimaldi, quel dettaglio nasconde una gravidanza | FOTO

By

Casa Grimaldi, lei è in dolce attesa? Arriva quel dettaglio che nasconde una gravidanza: i dubbi ormai sembrano fugati. Ecco chi sarebbe pronta a diventare di nuovo mamma.

La cicogna pronta ad arrivare al palazzo Grimaldi? Il Principato di Monaco è in festa: quel dettaglio non sfugge a nessuno. Lei sarebbe proprio in dolce attesa.

Cicogna in arrivo a casa Grimaldi?

I Grimaldi tornano ad essere protagonisti della scena mediatica. Dopo i Windsor, tra i reali più chiacchierati al mondo, ora sono gli esponenti del Principato più conosciuto ad essere sulla bocca di tutti.

Si mormora che una delle donne più famose dell’antico casato sia in dolce attesa. Pubblicati anche alcuni scatti che non fanno pensare diversamente. Chi è che potrebbe diventare nuovamente mamma?

Se fino ad oggi l’attenzione dei mass media era concentrata sul reggente di Monaco, ovvero Alberto, che ha fatto preoccupare i sudditi per alcuni presunti problemi di salute – fortunatamente poi smentiti – ora l’attenzione è tutta al femminile.

Liete novelle dal Principato, tutti ne sono convinti: presto la famiglia reale darà il dolce annuncio. Si tratta soltanto di confermare questa indiscrezione che da ormai qualche settimana è diventata insistente. Scopriamo chi è la reale che potrebbe presto diventare di nuovo mamma.

Chi è la reale che aspetterebbe un bebè

Ci sono voci sempre più insistenti che da qualche settimana girano a Monaco: lei sarebbe in dolce attesa! Stiamo parlando di Charlotte Casiraghi. La nipote di Alberto e figlia di Carolina di Monaco, aspetterebbe il suo terzo figlio, il secondo in realtà, con il marito, il famoso produttore Dimitri Rassam.

La coppia ha già un altro bambino, Balthazar. I due coniugi poi hanno altri due figli avuti con partner precedenti. Prima di sposare Dimitri, Charlotte ha avuto una lunga relazione con il caricaturista marocchino Gad Elmaleh e con lui ha messo al mondo il piccolo Raphael.

Mentre il produttore cinematografico ha avuto una relazione lunga con una famosa modella e dalla loro relazione è nata la piccola Darya che oggi ha 9 anni. Ebbene, secondo rumors che ormai sembrano quasi conferma, la figlia di Carolina ora sarebbe pronta a diventare ancora una volta mamma.

Già al compleanno dei cuginetti, i gemellini reali Jacques e Gabriella, la bella Charlotte aveva mostrato delle forme più rotonde e un pancino abbastanza pronunciato, evidente su di lei che ha un fisico da sempre slanciato e mingherlino.

Poi, qualche settimana fa, ha preso parte alla sfilata di Chanel insieme a Charlene e pure in questa occasione che l’ha vista come invitata d’onore, la Casiraghi si è mostrata con un soprabito abbastanza largo, come a voler coprire le forme che diventano sempre più rotonde.

Gli ultimi aggiornamenti risalgono invece a qualche ora fa. La figlia di Carolina ha preso parte alla presentazione di Les gardiennes de la planète, un docu film che è destinato ad avere grande successo. Alla première, la reale ha partecipato in compagnia dei fratelli Pierre e Andrea e della cognata, Beatrice Borromeo la quale anche lei, sembrerebbe aspettare un bebè.

Ad attirare l’attenzione, l’outfit indossato da Charlotte che per l’occasione ha esibito una giacca firmata ovviamente Chanel, dal valore di 12 mila euro. Il soprabito scelto anche in questo caso è risultato abbastanza largo sempre come a voler coprire le forme.

Se la gravidanza di Charlotte dovesse essere confermata, la reale allora dovrebbe partorire per l’inizio dell’estate 2023. Eppure, sembra che la eventuale notizia di dolce attesa non farebbe piacere proprio a tutti.

A contestarla in primis, Carolina di Monaco, la quale avrebbe confidato a una amica di famiglia che la figlia e il genero ormai da tempo sarebbero in crisi. Insomma, cicogna in arrivo o meno, la probabile gravidanza di Charlotte è piuttosto contestata e divide molti, persino i membri della stessa famiglia reale.

Tuttavia, pare che davvero Charlotte e consorte siano in un periodo non proprio idilliaco. Ora lei è nel Principato con i suoi bimbi mentre lui è volato a Hollywood, si dice per lavoro.