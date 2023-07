Palinsesti tv, l’annuncio ufficiale di Sergio: Cartabianca è ancora in “forse”

Si avvicina la presentazione dei palinsesti tv, ma a quanto pare ci sono ancora nodi da sciogliere: Sergio ha annunciato che in Rai stanno ancora aspettando risposta da Berlinguer circa il destino di Cartabianca. La giornalista e conduttrice, a quanto pare, deve ancora decidere se rimanere a Rai3 o prendere il posto di Veronica Gentili a Controcorrente. sono sempre più forti le voci, infatti, di un suo prossimo passaggio a Le Iene, a partire dall’autunno. Intanto, Mediaset dovrà svelare per forza le sue carte domani, data in cui si terranno le presentazioni ufficiali dei palinsesti del Biscione a Cologno Monzese. Quelle della Rai sono in programma invece per venerdì dalla sede di Napoli, ma sono già state presentate al Cda di Viale Mazzini.

Sono giorni frenetici, questi, per Rai e Mediaset, che a breve presenteranno i loro palinsesti tv, ma che sono alle prese ancora con gli ultimi nodi da sciogliere. Uno di questi riguarda la messa in onda di Cartabianca, il talk di approfondimento condotto su Rai3 da Bianca Berlinguer. La giornalista non ha ancora deciso se rimanere sul terzo canale o invece emigrare a Mediaset, dove per lei ci sarebbe già pronta la conduzione di Controcorrente su Rete 4, trasmissione rimasta orfana di Veronica Gentili che ormai al 99% passerà a condurre dal prossimo autunno Le Iene. A confermarlo è stato l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, che ha specificato quanto ritengano la conduttrice una risorsa importante dell’azienda.

Palinsesti tv, Cartabianca ancora in “forse”, dice Sergio

“La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto. Rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3” ha detto Roberto Sergio, ad della Rai.

L’ipotesi più probabile, visto che Pomeriggio 5 sembra essere già di pertinenza di Myrta Merlino, reduce da La7 e pronta a sostituire Barbara D’Urso, pare essere quella per Bianca Berlinguer della conduzione di Controcorrente, su Rete 4. Veronica Gentili, infatti, con tutta probabilità dall’autunno prossimo passerà a Le Iene, che a loro volta hanno deciso di dire addio a Belen Rodriguez.

Quel che è certo è che Berlinguer dovrà far sapere le sue decisioni il prima possibile, visto che il 7 luglio, ovvero questo venerdì, ci saranno le presentazioni dei nuovi palinsesti Rai, già presentati tuttavia al Cda. Inoltre, domani sera, nel corso della Mediaset Night da Cologno Monzese, anche il Biscione presenterà la nuova stagione 2023/2024.

Tra le novità Rai, anche il ritorno di Caterina Balivo con un programma pomeridiano quotidiano su Rai1, La volta buona, che sostituirà Serena Bortone e il suo Oggi è un altro giorno. Pino Insegno sarà il nuovo volto de L’Eredità su Rai1 e riporterà Il Mercante in Fiera su Rai2, mentre Elisa Isoardi passerà a Linea Verde Life e Luisella Costamagna condurrà in seconda serata su Rai2 Tango.

Anche per Mediaset, tuttavia, grandi manovre: Nicola Porro oltre a Quarta Repubblica si occuperà anche di una striscia serale quotidiana precedentemente affidata a Barbara Palombelli. Quest’ultima, oltre a continuare a condurre forum, otterrà anche un altro programma, mandando quindi in pensione Stasera Italia.