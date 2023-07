Palinsesti Sky, al via la conferenza stampa: tutte le novità

È iniziata la conferenza stampa sulla presentazione dei palinsesti 2023/2024 di Sky. Tante le novità in arrivo, tra cui la serie remake di Piedone, la seconda stagione di Call My Agent Italia e la serie Non ci resta che il crimine. a presentare l’evento, Federica Masolin e Alessio Viola. Presenti sul palco, anche Antonella D’Errico e Nils Hartmann, rispettivamente Executive Vice President Programming Sky Italia e Senior Vice President Sky Studios in Italia e Germania. Sky quest’anno festeggia i 20 anni di presenza nel nostro Paese.

Tante le novità per la prossima stagione di Sky Italia, che ha iniziato circa un’ora fa la presentazione ufficiale dei palinsesti per il 2023/2024, seguita in diretta da Tvblog. Oltre alle riconferme scontate, ovvero Masterchef, 4 Ristoranti, 4 Hotel, X Factor e Pechino Express, anche nuove serie originali che andranno ad arricchire ulteriormente l’offerta. Tra loro, Non ci resta che il crimine – La serie e Hanno ucciso l’Uomo Ragno diretto da Sidney Sibilia, Un’estate fa e Unwanted – Ostaggi del mare, sui migranti. Partirà poi M – Il figlio del secolo con Luca Marinelli e tornerà per una seconda stagione Call My Agent Italia. Spazio poi anche a Piedone – La serie con Salvatore Esposito da Gomorra e naturalmente le grandi serie tv internazionali, tra cui …And Just Like That (seguito di Sex and The City), The Gilded Age, The Regime, The Sympatizer e The Idol, solo per citarne alcune.

Palinsesti Sky, nuove serie originali e conferme

“Oggi facciamo questa carrellata sui nuovi contenuti e su quelli ancora in produzione. Apro questi festeggiamenti per i 20 anni di Sky che si svolgeranno poi a luglio. Ma Sky ha trasformato se stessa e i costumi degli italiani, con i programmi e con la sua innovazione tecnologica di fruizione, sempre più esponenziale” ha detto Antonella D’Errico nel dare il via alla conferenza stampa sui palinsesti 2023/2024 di Sky. Al suo fianco, Nils Hartmann.

La prima serie originale a partire sarà in ottobre Un’estate fa, con Claudia Pandolfi e Lino Guanciale, che Hartmann descrive così: “Un’estate fa è un mix di generi e ringrazio i responsabili serie che hanno insistito. E’ un thriller con continui viaggi nel tempo, che riportano i protagonisti negli anni ’90”.

Due le serie di punta “leggere: Non ci resta che il crimine – La serie, e Hanno ucciso l’Uomo Ragno, quest’ultima introdotta da una clip di un soddisfattissimo Max Pezzali, contento per il lavoro svolto sulla fotografia e l’ambientazione di Sidney Sibilia. Da non dimenticare, anche il remake Piedone – La serie, con protagonista Salvatore Esposito ed ambientata a Napoli, anche se, avvisa sempre Hartmann, “Non abbiamo voluto fare una imitazione e quindi quei cazzotti che erano il linguaggio di Bud qui non li troveremo, ma questa volta ci divertiremo”.

Tra le altre serie da tenere d’occhio, anche M – Il figlio del secolo con Luca Marinelli, fresco vincitore del Nastro d’Argento per Otto montagne e La Mala, serie ambientata nella Milano di Vallanzasca. “In Sky abbiamo iniziato a dare un impulso alla serialità italiana che è cambiata da sceneggiato/telefilm a benchmark internazionali e rappresentano il DNA di Sky, insieme ai format dei nostri show” ha detto D’Errico.

Spazio poi agli unscripted, a partire da X Factor, che vedrà il ritorno di Morgan, e la riconferma di Francesca Michielin: “Mi sto divertendo moltissimo e questo mi preoccupa un po’. Mi permette però di alzare l’asticella e migliorare anche come conduttore. Non riesco però a essere del tutto super partes” ha dichiarato la cantante intervenuta in conferenza. Confermatissimi, anche 4 Ristoranti, 4 Hotel, Masterchef, ma anche Cucine da incubo, 4 Matrimoni, Pechino Express con Costantino Della Gherardesca e Celebrity Chef di Alessandro Borghese, presente a sua volta sul palco.

Naturalmente, non mancheranno anche le serie internazionali: tra loro troveremo The Gilded Age, …And Just Like That (sorta di seguito di Sex and The City e The Idol, solo per citarne alcune. Per quanto riguarda Tv8, del quale D’Errico si dice molto orgogliosa, confermato Nicola Savino con 100% Italia, Viaggi Pazzeschi con Victoria Cabello e GialappaShow, che allontana così le voci di ritorno a Mediaset.

Sono loro stessi a confermarlo, con una clip: “Noi ci siamo divertiti” dicono Marco Santin e Giorgio Gherarducci che torneranno in autunno, “Ci sembrava la proposta giusta al momento giusto: ci piaceva andare su una rete nuova, con un formato diverso dal solito nel senso che abbiamo fatto programmi meno ‘eterni’ del solito, come ci hanno chiesto su altre reti. Abbiamo innovato nella tradizione, perché il format è quello…”.

“Il nostro programma è politicamente scorretto per scelta, in un momento in cui troppi hanno troppa paura, per cui ringraziamo Sky che ci hanno capito, spiegando le nostre ragioni… Perché sennò non puoi più dire nulla, non puoi più fare satira. Magari bastano due cretini sul web che si indignano e la stampa scrive che il web si indigna…” hanno poi aggiunto, tirando una bordata a quanto sta accadendo ormai da mesi in tv.

Per quanto riguarda invece l’informazione, la parola passa al direttore di Sky Tg24, Giuseppe De Bellis, che annuncia progetti speciali sugli argomenti più caldi del momento, inoltre la redazione potrà contare sull’apporto di Pablo Trincia, che si occuperà sotto forma di inchiesta, del caso di Elisa Claps.

Infine, arriviamo allo sport, con ottime novità per gli appassionati: tra le novità, gli Europei 2024 con tanto di ben 20 partite in esclusiva, i Mondiali di Rugby e le Sei Nazioni che verranno seguite da Sky anche per il 2024/2025, quindi la Coppa America da Barcellona e le partite dell’NBA.