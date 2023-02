Palermo, uomo pestato all’interno di un cinema

Un uomo di 35 anni è finito in ospedale con il naso rotto dopo la semplice richiesta verso una ragazza irrispettosa.

Le ha chiesto di togliere i piedi dalla poltrona e così è stato aggredito dall’intero gruppo di ragazzi. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Uomo pestato a Palermo

Le nostre pagine di cronaca sono talmente intrise di violenza che notizie come quella di cui riportiamo ora non fanno molto scalpore, in realtà offrono un quadro allarmante della situazione, in particolare per quanto riguarda le violenze messe in atto dai giovani per motivi molto futili.

Ora è caccia alla banda che ha ridotto l’uomo in condizioni gravissime, per cui c’è stato il bisogno del trasporto urgente in ospedale poiché era stato pestato con pugni e calci in faccia.

L’aggressione è iniziata all’interno del cinema che si trova nel centro commerciale Forum di Brancaccio e poi è proseguita all’esterno, dove la il 35enne stava probabilmente cercando di sfuggire agli assalitori.

Dolorante e con il volto pieno di sangue, la vittima è stata medicata sul posto sotto agli occhi terrorizzati della moglie e dei presenti. I medici che lo hanno in cura hanno evidenziato una frattura importante del setto nasale e un trauma al torace.

Ancora è sotto osservazione e prima di essere dimesso dovrà fare altri esami per capire la vera entità del trauma.

La dinamica e le indagini

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine tutto sarebbe nato a causa di una ragazza che mentre il film era in corso, avrebbe messo i piedi sulla poltrona di fronte alla sua.

Questo gesto ha provocato il commendo di una donna che le ha chiesto di sedersi composta ma la giovane le ha risposto in malo modo e così è intervenuto il marito poiché ha sentito la discussione e ha difeso la moglie.

Dopo la seconda volta in cui alla ragazza è stato chiesto di togliere i piedi, i coetanei che erano con lei si sono scagliati contro il 35enne trascinandolo fuori dalla sala dell’Uci Cinemas e iniziando il pestaggio.

Poi l’uomo è riuscito a fuggire all’esterno ma è stato raggiunto dal gruppo, ovvero 3 ragazzi e due ragazze, che ha continuano a picchiarlo fin quando dei testimoni hanno chiamato il 118.

I soccorritori sono subito intervenuti sul posto e visti gli importanti traumi, lo hanno trasportato in ospedale, poco dopo sono giunti i Carabinieri ma degli aggressori non c’era traccia.

Gli agenti hanno ascoltato i testimoni, compresi gli addetti alla sicurezza per capire come mai non fossero intervenuti, a loro detta però pare che i ragazzi siano fuggiti prima che potessero fare qualcosa. Ora con la collaborazione del personale del cinema le forze dell’ordine analizzeranno i filmati degli impianti di sorveglianza nella speranza di individuare la targa dell’auto.

Dai dettagli emersi infatti sappiamo che gli aggressori sono fuggiti a bordo di un’Alfa Mito, pochi istanti prima dell’arrivo delle pattuglie che ora sono a lavoro per trovare quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti una baby gang, fenomeno che ormai spopola ovunque tanto che molti residenti hanno paura ad uscire in determinate ore e frequentare alcuni luoghi.