Una casa che non si trova, e non perché non ce ne siano. Daniel è un ragazzo autistico e nessuno vuole affittare una casa a lui e alla sua famiglia. Si sono visti rifiutare le offerte per ben 8 volte. È accaduto a Palermo.

Una vicenda triste che i genitori del ragazzo hanno deciso di raccontare ai quotidiani locali.

Palermo: il rifiuto di una casa

Una famiglia alla ricerca di una casa in affitto, come ce ne sono tante sparse per l’Italia. Ma la situazione della famiglia di Daniel è diversa da quella di tutte le altre, almeno a detta dei vari proprietari di casa. Daniel è un ragazzo autistico di 17 anni e, insieme ai suoi genitori, è da più di un anno che sono alla ricerca di una nuova casa ma, a quanto pare, nessuno vuole affittargliela.

Otto rifiuti hanno ricevuto con la stessa motivazione: i proprietari di casa temono, poi, di non poterli più sfrattare, a causa proprio della presenza di quel figlio disabile. Per questo motivo, la famiglia di Daniel, che abita a Palermo, non riesce a trovare casa nei pressi di Corso Finocchiaro Aprile.

Stanchi di questo, la mamma di Daniel, Caterina, ha raccontato la sua vicenda al quotidiano “PalermoToday”: “Nessuno ci vuole, nessuno ci accetta. Siamo discriminati e senza un tetto” – afferma con forza ma, nello stesso tempo, anche con immenso dolore.

Il tutto parte dalla necessità di dover abbandonare la loro vecchia abitazione in quanto la proprietà ha deciso di vendere quell’immobile. Caterina racconta che, dallo scorso mese di febbraio, hanno iniziato a cercare casa, nella speranza di avere tutto il tempo per trovarla, vagliare le offerte e, infine, fare anche il trasloco.

Ma non è stato così. Le esigenze di Daniel, inoltre, prevedono che lui abbia una stanza tutta sua quanto anche un bagno tutto suo. Il mese di settembre è arrivato e, come preannunciato, la famiglia ha dovuto lasciare la vecchia casa, con il risultato che non sono riusciti a trovare nulla e, ora, sono momentaneamente ospitati in casa della madre di Caterina: nove in un solo appartamento.

Nessuno affitta perché il figlio è autistico

Come racconta la madre del ragazzo, all’inizio nessuno aveva detto loro del perché del continuo rifiuto di diverse offerte di affitto case e, si pensava, fosse solo semplice sfortuna. Ben 8 proprietari di appartamenti li hanno rifiutati. Fino a quando, i genitori di Daniel non hanno deciso di rivolgersi direttamente all’agenzia immobiliare che li sta seguendo, facendosi dire, finalmente, tutta la verità sui rifiuti.

Un messaggio arrivato proprio dall’agenzia, ha fatto capire alla famiglia di Daniel che la situazione era tutt’altro che pura sfortuna. Una sorta di giustificazione quella che si legge nel messaggio, dove la stessa agenzia informa di comprendere bene la delusione di Caterina, ma anche di smarcarsi dal fatto che “non decidiamo noi a quali condizioni affittare l’appartamento”.

“[…] Il proprietario ragiona in questa maniera: se gli serve l’appartamento è difficile mandare via degli inquilini con pensione di invalidità” – conclude l’agenzia stessa nel suo messaggio.

Caterina è estremamente delusa e si chiede in quale mondo si vive se c’è gente che, ancora, fa queste considerazioni: “[…] Mio figlio sta così, cosa dovrei fare? […] Nascondere la malattia di mio figlio?” – scrive. Una situazione che ha, davvero dell’assurdo, alla quale è necessario trovare immediatamente una soluzione, in primis, per il bene e per la salute di Daniel.