Pagamenti ottobre 2022: NASpI e bonus 200 euro | La data ufficiale

Il mese di ottobre è dedicato a diversi pagamenti. Tra questi c’è anche quello che interessa la NASpI e il bonus 200 euro.

Per coloro che sono in attesa dell’accredito di questa particolare prestazione dovranno attendere ancora qualche giorno, anche se nulla toglie il fatto che ci si potrebbe trovare di fronte ad un anticipo o ad un posticipo dell’accredito.

Ecco di seguito quindi tutto ciò che è doveroso sapere per quanto riguarda i pagamenti NASpI e alcuni dettagli riguardo al bonus € 200.

Gli accrediti di NASpI del mese di ottobre 2022

Coloro che attendono l’accredito del NASpI, ossia la nuova assicurazione sociale per l’impiego, dovranno sapere che l’attesa è ancora di alcuni giorni.

Sembra infatti che attualmente le date più gettonate siano quelle tra il 7 e il 10 ottobre anche se nulla toglie il fatto che questo tipo di versamento potrebbe essere anticipato o posticipato.

Infatti, poiché l’ottavo giorno del mese (data in cui viene effettuato l’accredito) cade di sabato, è molto probabile che ci si possa trovare di fronte ad uno slittamento del versamento stesso. Inoltre, insieme alla NASpI, verrà riconosciuto anche un altro accredito, ossia quello del bonus di €200.

Quando verrà accreditata la NASpI

Solitamente la NASpI è un qualcosa il cui accredito avviene l’ottavo giorno del mese. In questo caso però le cose dovrebbero essere ben diverse in quanto questo giorno in particolare nel mese di ottobre cade di sabato.

Di conseguenza potrebbe essere esserci un anticipo o un posticipo del pagamento. E’ così i percettori restano in bilico in quanto il pagamento potrebbe avvenire di venerdì 7 o di lunedì 10 ottobre.

In ogni caso però non è stata fatta una comunicazione ufficiale e quindi ancora non è ben chiaro in quale giorno si vedrà l’accredito di questa indennità in particolare che verrà data insieme al bonus di € 200.

Infatti è bene sapere che non è presente una data universale. Una cosa da tener presente è che l’accredito varia anche in base a quando è stata inoltrata la domanda e che durante i primi 10 giorni del mese l’INPS permette di controllare, attraverso il proprio fascicolo previdenziale, le date precise di ogni versamento spettante.

Che cos’è la NASpI e a chi viene erogata

La NASpI è un’indennità che viene data per un numero di settimane uguale alla metà di quelle contributive avvenute durante i quattro anni precedenti.

Per i lavoratori dipendenti il requisito fondamentale è quello di aver accumulato almeno 13 anni di contributi.

Ecco quindi chi ne potrà beneficiare:

dipendenti a tempo determinato che hanno lavorato nella pubblica amministrazione;

che hanno lavorato nella pubblica amministrazione; il personale artistico che ha rapporti di lavoro subordinato;

che ha rapporti di lavoro subordinato; i soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato;

con rapporto di lavoro subordinato; apprendisti;

operai agricoli con contratto a tempo indeterminato.

E quindi, dalla NASpI vengono esclusi coloro che hanno portato avanti del prestazione differenti ossia: