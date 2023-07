Padova, uomo ucciso a coltellate in centro, un altro ferito gravemente

Un uomo è stato ucciso e un altro è rimasto ferito gravemente questo pomeriggio a Padova, in una zona centrale della città. Stando alle prime frammentarie notizie, sarebbero tre le persone coinvolte. Sul posto sono presenti i Carabinieri e i vigili del fuoco, oltre al magistrato di turno. Le forze dell’ordine hanno transennato la zona.

Tragedia oggi a Padova, dove verso le 14 una lite scaturita tra tre uomini di origine albanese è sfociata nell’uccisione di uno di essi a coltellate e il ferimento degli altri due, di cui uno in modo grave. Sul posto sono presenti i carabinieri, i vigili del fuoco e il magistrato a cui è stato affidato il caso. L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale cittadino. La lite sarebbe avvenuta in un condominio.

Padova, uomo ucciso a coltellate durante una lite

Oggi nel primo pomeriggio, intorno alle 14, si è scatenata una lite tra tre uomini di cittadinanza albanese, che è culminata nell’accoltellamento mortale di uno di loro e il ferimento degli altri due. I superstiti sono stati portati all’ospedale della città. Il fatto è accaduto a Padova, in Via Dorighello, nella zona Est e sul posto sono presenti i militari dell’Arma assieme ai pompieri. La zona è stata transennata. Ignote per il momento le cause che hanno scatenato il violento diverbio.

Un uomo, stando alle ricostruzioni, si sarebbe barricato in un appartamento sito al secondo piano, e i carabinieri hanno dovuto usare l’autoscala dei pompieri per entrare dal balcone, dopo aver indossato i giubbotti antiproiettile. La vittima sarebbe stata trovata nell’atrio dello stabile intorno alle due del pomeriggio. Sul posto sono intervenuti anche il comandante dell’Arma Gaetano La Rocca e il magistrato Roberto Piccione.

In aggiornamento