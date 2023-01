Padova: esorcista accusato di furto dal conto corrente di un’anziana

Monsignor Sante Babolin, un esorcista di Padova, è accusato di aver rubato 300mila euro dal conto corrente di un’anziana.

Il prete e professore universitario dovrà rispondere dell’accusa di appropriazione indebita, dopo le accuse formulate dalla Procura di Padova.

Esorcista accusato di furto a Padova

Monsignor Sante Babolin è il nome del prete che a Padova è stato accusato di aver rubato 300mila euro dal conto corrente di un’anziana. L’uomo lavora come esorcista a Padova ma è anche professore di filosofia della Pontificia Università Gregoriana di Roma, ora si trova in guai seri con la giustizia dopo che l’a Procura l’ha accusato di appropriazione indebita.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte per chiarire la posizione del prete, questo avrebbe raggirato un’anziana di 90 anni che si trovava ospite in una casa di riposo a Rubano, sottraendole illecitamente 300mila euro.

Il denaro in questione è stato trovato sul conto corrente del prete ed è stato sequestrato in attesa che vengano condotti i dovuti accertamenti.

La storia risale a un anno fa ma oggi è venuta alla luce grazie al Gazzettino, sebbene la truffa sia passata inosservata fino a novembre scorso, quando la legale della signora si è accorta della cifra mancante.

I dettagli

L’avvocata di Padova che segue l’anziana signora si è accorta dell’ammanco e subito ha contattato Babolin, che fra l’altro è un grande amico della protagonista di questa vicenda.

Anche l’esorcista alla richiesta della restituzione della somma, che effettivamente i Carabinieri hanno trovato sul suo conto corrente, si è affidato a un amministratore di sostegno.

Tuttavia le trattative fra i due avvocati non sono andate a buon fine e quindi è scattata la denuncia e gli inquirenti hanno constatato che davvero nel periodo preso in considerazione, era stato fatto un bonifico dal conto della signora verso quello del prete, che ora è stato posto sotto sequestro.

Babolin conosce la donna da molto tempo e per un periodo aveva vissuto in un appartamento di sua proprietà. Gli inquirenti non escludono che questo comportamento si sia ripetuto altre volte in passato.

Ad ogni modo il prete non è stato arrestato perché ancora le indagini sono all’inizio e i contorni della vicenda sono tutti da definire. In queste ore si stanno effettuando gli interrogatori di rito sul sospetto ladro per capire la sua versione dei fatti.