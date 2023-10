Ottobre estivo in Italia: mai così caldo su tutto il Paese in autunno

L’autunno entra nel vivo, ma nel segno delle temperature estive. Nei prossimi giorni ancora aumenti delle temperature su tutto il Paese.

Uno degli inizi di autunno più caldi di sempre quello del 2023. In tutta Italia, compreso il Centro e il Nord, il caldo anomalo continua a fare da padrone e rimarrà su tutto il Paese anche per i prossimi gironi: le previsioni fino a giovedì.

Ottobre, temperature estivo e in aumento: mai un inizio di autunno così caldo

Finito il caldo di settembre, anche ottobre inizia all’insegna dell’aumento delle temperature. Un caldo estivo che si porterà avanti fino ai prossimi 10 giorni, dunque alla metà del mese autunnale per antonomasia. Un picco anche preoccupante, che ha sì permesso a migliaia di persone di riversarsi in spiaggia nel weekend, ma che da Nord a Sud ha fatto segnare massime di 30 e 33 gradi. Uno degli inizi del mese di ottobre più caldi – anche lo scorso anno le temperature avevano rasentato i 30ºC – soprattutto al Nord e al Centro. Ma il caldo anomalo ha interessato tutta la penisola.

Lo dicono gli esperti, con Lorenzo Tedici de iLMeteo.it che ha ricordato come a influire è stato il Riscaldamento Globale che negli ultimi 25-30 anni è andato via via intensificandosi. Questo mese di ottobre in Italia lo conferma del resto. Il caldo estivo si manifesta anche in Europa, che ha fatto registrare record ovunque per il mese di ottobre. In Spagna ad esempio, dove si sono superati i 38 gradi. E in Francia, che ha raggiunto i 35. Ma anche Paesi più freddi mediamente, come Paesi Bassi, Germania, Belgio, Austria, Svizzera e Regno Unito, hanno fatto segnare temperature fino ai 26 gradi. Addirittura 20 gradi in Polonia, Svezia e Norvegia.

Se il Global Warming è ormai una realtà, quelle temepreature alte di inizio autunno che una volta rappresentavano uno strascico di fine estate sulle Isole e al Sud, potrebbero diventare normalità per tutto il Paese, dalle Alpi alla Sicilia. Sì, perché adesso anche in Pianura Padana, non solo a Palermo, si registrano picchi estivi. Ma anche in Toscana, diventata una delle regioni più calde.

Un’onda lunga quella del caldo autunnale che dovrebbe arrivare fino a novembre, come era accaduto appunto nel 2022. I prossimi tre mesi, secondo le proiezioni del resto, segnano un aumento su tutto il Continente di 2-3 gradi in più – di media – fino al Polo Nord. Un’anomalia fredda in tutto il mondo si è invece riscontrata solamente in Cile, mentre nel resto del globo il trimestre appena iniziato sarà più caldo del normale.

Estate in autunno: le previsioni di ottobre fino a giovedì

Detto del Riscaldamento Globale che toccherà tutto il pianeta, torniamo in Italia. Il nostro Paese è stato già dopo una breve pausa di settembre investito dall’anticiclone apollo. Si segnala un picco tra oggi, martedì 3 ottobre, e domani. Possibile qualche nuvola tra la Liguria e il Triveneto, e piogge sulle Alpi Orientali. Da giovedì però proprio Apollo tornerà forte con picchi di caldo africano nel weekend. Si attende un aumento delle temperature fino a 7-8 gradi della media stagionale.

Nella giornata di oggi ancora soleggiato al Nord, tranne come detto sulla Liguria e sul Triveneto, poi in serata qualche rovescio è atteso a Nord-Est sui rilievi. Centro caratterizzato da caldo e cieli sereni, così come al Sud dove in tanti si sono potuti godere un’altra – l’ennesima – giornata al mare.

Per mercoledì 4 ottobre è atteso ancora qualche fenomeno di instabilità sul Triveneto con possibilità anche di temporali e nubi. Al Nord complessivamente invece la situazione rimarrà stabile, il Centro sarà ancora caratterizzato da bel tempo prevalentemente, mentre al Sud ancora una volta sole splendente e caldo estivo.

Giovedì 5 ottobre al Nord il cielo sarà a tratti nuvoloso, mentre al Centro il cielo rimarrà sgombro da nubi e le temperature rimarranno alte. Ancora bel tempo al Sud, con caldo estivo e cieli sereni.