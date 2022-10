Ottobrata bis | La pioggia lascia spazio a sole e caldo

Pensavamo di esserci lasciati il caldo alle spalle definitivamente. Ed invece non è così: le piogge dei giorni scorsi sono state soltanto una piccola parentesi di frescura, specie per le regioni del Sud. Ma l’ottobrata bis sta per arrivare.

Temperature al di sopra delle medie stagionali e lima ancora caldo. Cosa succederà nei prossimi giorni?

Ottobrata bis: ecco quando arriverà

Un meteo che sta facendo impazzire tutti noi e ci sta facendo confondere anche per quel che riguarda “come dobbiamo vestirci”. Ottobre è, da sempre, considerato uno dei mesi più piovosi dell’anno. E di pioggia, anche violenta e forte, ne abbiamo avuta, sì, ma solo nei primi giorni del mese.

Poi qualcosa sembra sia non andato per il verso giusto e, quindi, il sole ed il caldo sono tornati. Per i metereologi si tratta della cosiddetta “ottobrata”. Ma se ce ne fosse stata soltanto una. In realtà, la prima l’abbiamo attraversata ed è stata quella venuta immediatamente dopo la settimana di piogge avutasi a cavallo fra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

Ma gli esperti avverto: sta per arrivare anche l’ottobrata bis e, a farla da padrona, saranno proprio il sole ed il caldo che non colpiranno solo l’Italia centro meridionale, ma anche il Nord. L’anticiclone africano, che sta investendo il nostro Paese proprio in questi giorni, porterà il sole ancora per giorni, con il relativo innalzamento delle temperature, anche al di sopra della media stagionale.

Un’ottobrata bis nel vero e proprio senso della parola, dove vedremo il clima quasi come bloccato, come affermano gli esperti, su di una situazione atmosferica caratterizzata da sole e caldo, quasi come se fosse un ritorno dell’estate in piena regola.

Una vera stabilità atmosferica, senza fenomeni di rilievo da segnalare, che durerà, almeno, fino alla fine di questa settimana. Sarà solo nel weekend che inizieranno ad arrivare sul nostro territorio, correnti fredde dall’Atlantico che potrebbero portare, ma solo sulle regioni del Nord Italia, un calo delle temperature e alcune precipitazioni.

Stabilità atmosferica e nessuna precipitazione

Ma sarà il Sud a soffrire di più. basti pensare che, sia sulla Sardegna che sulla Sicilia, verso la metà della settimana, torneranno a sfiorarsi temperature intorno i 30°. Mentre in città come Roma, Bologna, Bari e Napoli, invece, le temperature massime potranno toccare anche picchi di 26°, tipicamente estivi e non di certo dal carattere fresco ed autunnale, come il mese di ottobre comanderebbe.

A fare “compagnia” a questa situazione di ritorno del caldo, specie nelle pianure del Nord, tornerà a fare capolinea anche la nebbia, in particolare al primo mattino. Questo non favorirò, di certo, una buona visibilità, in particolare sulle autostrade. Ciò viene a crearsi a causa della mancanza di vento e, quindi, senza un ricambio d’aria, si prospetta un accumulo di gas inquinanti e smog che, non riuscendo a liberarsi nell’aria, ristagna a contatto con la terra stessa.

Una settimana, quindi, all’insegna del bel tempo su tutte le regioni d’Italia con tanto sole e clima mite, in particolare nelle grandi città del Centro e del Sud. Soltanto da giovedì, come dicevamo, potrebbero arrivare precipitazioni in alcune aree del Nord.