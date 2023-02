Ottime notizie per questi lavoratori, 200 euro di arretrati in busta paga: chi li troverà

Ottime notizie in arrivo per questa platea di lavoratori dipendenti: si tratta di un ammontare pari a 200 euro di arretrati in busta paga. Ecco chi sono i fortunati.

Nonostante il perdurare delle difficili condizioni economiche i lavoratori e le famiglie italiane chiedono aiuti e sostegni concreti da parte del Governo Meloni. Presto potrebbero arrivare incrementi di stipendio a seguito della trattativa Aran-Sindacati per il rinnovo dei contratti dei Dirigenti e dei Professionisti della Pubblica Amministrazione. Non si tratta solo di Dirigenti, ma anche di medici delle funzioni centrali.

È entrata nel vivo la trattativa tra Sindacati e ARAN. Il contratto è valido per il triennio 2018-2021: l’incremento pari a 200 euro mensili dovrebbe essere accreditato con gli arretrati. Per i prossimi stipendi sono in arrivo migliaia di euro. Le risorse disponibili per il rinnovo contrattuale sono pari a oltre 37 milioni di euro al lordo degli oneri, calcolate su un ammontare salariale pari a quasi un miliardo di euro.

Aumenti stipendio nella Pubblica Amministrazione

A partire dal mese di gennaio 2021 le retribuzioni dei Dirigenti delle funzioni centrali della Pubblica Amministrazione saranno incrementate di quattro punti percentuali. Secondo le risorse disponibili da distribuire tra salario accessorio e retribuzione ci sarà un incremento di oltre 3,8 punti percentuali di incremento. A questo ammontare si aggiunge un ulteriore 0,2 punti percentuali disponibili per incrementare i fondi produttività.

Busta paga Dirigenti e Medici della Pubblica Amministrazione: pioggia di aumenti in arrivo

Un dirigente di prima fascia beneficerà di un incremento mensile di oltre 170 euro. Per un dirigente di seconda fascia, l’aumento mensile sarà pari a 138 euro. Gli incrementi valgono per tredici mesi.

Busta paga in aumento per questi dipendenti: in arrivo anche gli arretrati

Oltre agli incrementi mensili verranno accreditati anche gli arretrati in busta paga, che saranno di importo davvero notevole. Per un Dirigente di prima fascia si parla dell’accredito di 5000 euro, mentre per uno di seconda fascia l’accredito è pari a 4mila euro. Questi importi vengono erogati una volta raggiunta l’intesa per il rinnovo contrattuale.

Le richieste all’ARAN

I Sindacati mirano ad arrivare ad una rapida conclusione del negoziato. In un contesto difficile, è necessario accogliere l’invito del Presidente dell’ARAN Naddeo ad accelerare la strada del negoziato.

Pertanto, è necessario individuare un iter di miglioramento contrattuale, utilizzando le risorse disponibili, per poi individuare un iter da completare con il Contratto Nazionale del Lavoro. i Sindacati chiedono di:

attribuire un valore più alto della retribuzione di risultato, nel caso di svolgimento di incarichi ad interim,

disincentivare il ritardo nella definizione degli obiettivi assunti dalle amministrazioni,

prevedere anche per i Dirigenti la possibilità di effettuare la prestazione lavorativa in smart working;

ampliare la possibilità della contrattazione integrativa;

disincentivare i ritardi delle amministrazioni in materia di erogazione dei premi di risultato.

Nuova Riforma della Pubblica Amministrazione

L’Esecutivo Meloni, tramite il Ministro della PA guidato da Zangrillo, dovrebbe lavorare ad un intervento di semplificazione delle procedure della gestione del personale e delle relazioni industriali. La finalità della Pubblica Amministrazione è quella di scommettere sulla formazione, con focus su un sistema basato sulla performance e sulla valutazione.