Oroscopo, questi 3 segni zodiacali sono amati da tutti: fortunato chi li conosce

By

Ci sono tre segni zodiacali che secondo l’oroscopo sono tra i più amati di tutti. Ecco di quali si trattano.

Tutti quanti noi, ci siamo ritrovati almeno una volta a leggere le previsioni astrologiche che uno ci possa credere o meno e a volte ci siamo ritrovati a ricordare le parole lette o ascoltate quando ci è accaduto qualcosa che ci era stato preannunciato.

Le previsioni, devono però essere come tali e quindi non bisogna fossilizzarsi su quello che ci è stato detto in base al nostro segno zodiacale in quanto possono anche variare a seconda della posizione degli astri.

Oroscopo: ecco i segni più fortunati

Infatti, queste previsioni, vengono fatte grazie all’osservazione dei pianeti che possono portare un determinato modo di vedere le cose e di agire se sono favorevoli o sfavorevoli in una determinata costellazione.

Per questo, ogni segno zodiacale è associato ad una di esse e nell’oroscopo Occidentale questi sono dodici come i mesi dell’anno e sono divisi in quattro elementi, acqua, fuoco, aria e terra.

Di solito, ogni nativo sotto un segno zodiacale ha delle peculiarità e delle caratteristiche simile agli altri nativi sotto lo stesso segno anche se a volte predomina l’ascendente sul punto di vista caratteriale.

Questo, si calcola in base alla data di nascita, l’orario e il luogo e si può notare come alcuni individui nati sotto un segno hanno delle sfumature che ricordano il loro ascendente che ha prevalso in un determinato momento.

Sebbene diversi tra loro, alcuni segni zodiacali sono accomunati da alcune caratteristiche, come ad esempio il loro elemento o alcune caratteristiche, tra questi anche la fortuna che in questo caso non è legata a qualcosa di materiale.

Ci sono alcuni segni zodiacali che sono considerati più simpatici e affabili rispetto ad altri che invece tendono a voler primeggiare o ad avere un carattere piuttosto vivace o scontroso e quindi inclini al litigio.

Altri segni zodiacali, invece, sono più miti e tendono ad essere spesso scherzosi e sono considerati da molti oroscopi come i più fortunati nell’instaurare legami solidi che difficilmente si spezzeranno.

La classifica

Il primo di questi segni è il Sagittario, in quanto non ama farsi piacere a tutti i costi e quindi a volte riesce a sdrammatizzare una situazione imbarazzante con una frase che rende tutti quanti più rilassati e in armonia.

Subito dopo troviamo la Bilancia che anche se apparentemente fredda una volta che instaura un rapporto di fiducia si dimostra essere il segno zodiacale più fedele di tutti a livello di amicizia a tal punto da mettere davanti gli altri prima di se stesso.

Al terzo posto, a pari-merito troviamo il Leone e l’Acquario. Il Leone è molto invidiato per via di rendersi simpatico anche senza fare apparentemente nulla e tende a non essere mai fuori luogo e molto sincero e per questo è molto amato dagli altri.

L’Acquario, invece, tende ad avere una predisposizione per il sarcasmo e il suo senso dell’umorismo è il suo punto di forza in quanto cerca di far stare bene gli altri con le sue frasi.