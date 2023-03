Oroscopo, questi 3 segni avranno un mucchio di soldi e buone notizie dal 10 marzo

By

Dal 10 marzo solo buone notizie per questi tre segni zodiacali, tra soldi e fortuna da prendere al volo: chi sono i fortunati dell’oroscopo?

Dal 10 marzo per alcuni segni zodiacali cambia tutto, con fortuna e soldi che busseranno alla porta. È il momento di lasciare entrare le vibrazioni positive, dare il via alla felicità e fare in modo che questa fortuna vada avanti nel tempo. Tre segni dell’oroscopo hanno finalmente le spalle coperte a questi pianeti, che strizzano loro l’occhio. Le stelle invitano a godere di questo momento positivo, di accumulare soldi e anche tanta fortuna.

Segni fortunati dal 10 marzo: che cosa dice l’oroscopo?

La maggior parte dei pianeti sono a favore di questi tre segni dell’oroscopo, così che si possano permettere un periodo fortunatissimo. Soldi in arrivo, obiettivi raggiunti, amore e promozioni a lavoro proprio quanto si era dato tutto per perduto.

Tre segni in particolare potranno tirare un sospiro di sollievo, sorridere e aprire la porta alle novità travolgenti che arriveranno dal 10 marzo in poi.

Ariete: cosa dice l’oroscopo

A volte burberi, a volte illuminanti questo segno dello zodiaco ha un potenziale da sfruttare. I pianeti sono a favore ed è il momento che forse attendeva da tempo. Un insieme di fattori che portano l’Ariete a poter realizzare i sogni e gli obiettivi messi dentro il cassetto da troppo tempo.

L’Ariete non conosce la resa e non si abbatte mai, anche se ogni tanto ha bisogno di un po’ di fortuna per andare avanti. Qualsiasi sia l’obiettivo, dalla prossima settimana sarà possibile portarlo avanti a testa alta.

Un nuovo lavoro, la richiesta di un aumento oppure la voglia di concretizzare un rapporto sentimentale. I soldi che sono in attesa da tempo stanno arrivando, così come la fortuna semplice che aiuta a vivere meglio. Un consiglio? Spontaneità e divertimento, sono queste le parole chiave da adottare.

Gemelli

Un segno zodiacale attivo e altruista, non si abbatte mai e vede sempre il bicchiere mezzo pieno. Un tipo di ottimismo travolgente che viene ripagato con una buona dose di fortuna. Sono in arrivo dei soldi, delle notizie che si attendevano da tempo e anche qualche sorpresa di carattere sentimentale che farà restare a bocca aperta.

Con l’entrata di Giove in Pesci a fine marzo, il Gemelli ha una opportunità in più di crescita e di vincita. Un consiglio? Non bisogna mai abbassare la guardia, l’oroscopo sorride a questo segno pieno di vita.

Bilancia

C’è una bella primavera che bussa alla porta chiusa dei nati in Bilancia. Se fino a ieri si pensava solo alla sfortuna, tra qualche giorno tutto potrà cambiare.

Le stelle invitano a sorridere e considerare questo marzo come il mese fortunato. Non mancheranno le buone notizie, soldi e una sorpresa di carattere professionale di grande slancio per il futuro.