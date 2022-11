Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 7 al 13 novembre per tutti i segni

Siamo pronti per vedere cosa succede a tutti i segni zodiacali con l’oroscopo dal 7 al 13 novembre con le previsioni di Paolo Fox.

Tutto è pronto per l’oroscopo dal 7 al 13 novembre segno per segno, come da previsioni del bravissimo e brillante Paolo Fox. Un uomo che negli anni ha saputo darci risposte e che ci invita a scoprire questo mondo verificando gli eventi e le posizioni dei pianeti giorno dopo giorno. Scopriamo allora insieme quello che accadrà nella settimana entrante per tutti i segni della ruota dello zodiaco secondo quanto scoperto da Paolo Fox.

Oroscopo dal 7 al 13 novembre segno per segno

Dall’ariete sino al pesci vediamo insieme tutto quello che i segni dovranno fare e sopportare questa settimana. Ecco cosa ci raccomanda di verificare Paolo Fox.

Ariete oroscopo dal 7 al 13 novembre

È una settimana da 4 stelle, il cielo è favorevole e la seconda parte del mese sarà ancora più bella e ricca. L’amore sorride ai single e per chi è in coppia. Hai il timore di non poter fare tutto nei tempi prestabiliti? Impara ad eliminare il superfluo e concentrati solo sulle cose che servono veramente.

Sul lavoro ci sono dei cambiamenti in vista ma le novità arriveranno solo a dicembre.

Toro oroscopo dal 7 al 13 novembre

Quattro stelle anche per la settimana del Toro, con Venere in opposizione che contrasta delle novità in amore. Se una persona ti sembra distante questo non è il momento giusto per muoversi, potresti essere completamente frainteso. Attenzione alla giornata di martedì, ricca di colpi di scena. Sul lavoro niente capricci, se non mantieni la calma potresti fare degli errori che ti condurranno verso delle problematiche. Pazienza per tutta la settimana.

Gemelli oroscopo dal 7 al 13 novembre

Settimana con quattro stelle con Marte favorevole. Sei pronto a lasciarti andare nella coppia o se sei single, senza più pensare alle delusioni del passato: vai avanti! Attenzione al lavoro, chiarisci bene tutto ciò che è ancora in sospeso e fatti dare delle conferme. Approfitta di questa settimana perché le stelle ti sorridono.

Cancro oroscopo dal 7 al 13 novembre

Sei nato sotto il segno del Cancro? Luna e Venere sono a favore e gli incontri sono favoriti per tutta la settimana. Hai ancora paura e sei intimorito, ma sta per cambiare tutto quanto e le opportunità non mancano di certo. Sul lavoro hai dovuto fare un passo indietro, ma stanno per arrivare delle novità molto interessanti.

Leone oroscopo dal 7 al 13 novembre

Una settimana con solo tre stelle per il Leone, con il mese di novembre che è iniziato in down e tu sei completamente confuso sul da farsi. In amore non vuoi impegni, ma la fretta è cattiva consigliera. Sul lavoro hai voglia di fare ma le preoccupazioni legate al denaro di abbattono: attenzione agli investimenti.

Vergine oroscopo dal 7 al 13 novembre

Una bellissima settimana con 5 stelle per te della Vergine. In amore sei alla ricerca di chiarimenti ed è questo il momento giusto per averli. Tutti gli incontri sono favoriti, puoi lasciarti finalmente andare alle novità. Punta alle priorità e non lasciarti condizionare da nessuno.

Bilancia oroscopo dal 7 al 13 novembre

Solo tre stelle per la Bilancia di questa settimana. Purtroppo la paura di soffrire e stare male ti mette al tappeto e tu non sai più cosa fare. Stai mettendo tuta la tua vita in discussione e pensi al passato: stai fermo, proponi delle idee che hai in testa e prova a riprendere in mano il tuo futuro.

Scorpione oroscopo dal 7 al 13 novembre

È proprio il tuo momento Scorpione, Venere è favorevole e tu puoi fare tutto quello che vuoi con sincerità e altruismo. I nuovi incontri sono favoriti e le chi è in coppia può finalmente consolidare tutto quanto. In questo periodo ti senti molto ribelle e pretendi che tutti siano in linea con le tue idee. Hai nuovi progetti vero? Mettili subito in pratica.

Sagittario oroscopo dal 7 al 13 novembre

Cinque stelle per la settimana del Sagittario, con tutte le categorie favorevoli. Sei pronto a spiccare il volo e finalmente la fase buia te la stai lasciando alle spalle. Attenzione sul lavoro, non essere troppo zelante e fidati del tuo istinto.

Capricorno oroscopo dal 7 al 13 novembre

Una bellissima settimana da cinque stelle per il Capricorno, con Venere a favore. Hai finalmente trovato la tua strada e tutte le certezze stanno man mano arrivando, ed è questo il periodo giusto. Sei un pochino stanco e trovi il lavoro faticoso, non mollare proprio adesso perché stanno arrivando delle novità molto interessanti.

Acquario oroscopo dal 7 al 13 novembre

Paolo Fox ha dato quattro stelle per la settimana dell’Acquario. Devi lasciarti andare in amore e non farti sopraffare dalla gelosia. Lunedì e Martedì giornate difficili, devi mantenere la concentrazione mentre per il resto della settimana tutto sarà decisamente in discesa.

Pesci oroscopo dal 7 al 13 novembre

Se sei nato sotto il segno dei Pesci hai ben quattro stelle per tutta la settimana, con Venere favorevole che è pronta a dare non poche emozioni in amore. Se sarai ottimista potresti anche cambiare lavoro, fare dei passi in avanti e prepararti per un 2023 spumeggiante. Occhio alla giornata di giovedì, non fare passi falsi e mantieni la calma.