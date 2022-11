Oroscopo, occhio a questi pericolosi segni: sono i più manipolatori di tutti

Attenzione a questi segni zodiacali che sono i veri manipolatori di tutto lo zodiaco. Meglio starne alla larga.

I segni zodicali non smettono mai di stupire e sono uno diverso dall’altro. Stiamo pian piano imparando a conoscere le varie caratteristiche di ognuno di loro, ma è anche vero che una persona viene influenzata nella sua interezza anche dall’ascendente e dal tema Natale. Senza addentrarci oggi in questa parte molto interessante dell’astrologia, soffermiamoci solo a quelli che sono i segni più manipolatori di tutti e che non sanno assolutamente migliorare questa loro caratteristica. Volete scoprire chi sono? Resterete senza parole.

Influenze e caratteristiche dei segni zodiacali

Ci sono moltissime influenze e caratteristiche dei segni zodiacali, una completamente diversa dall’altra. Ci sono 12 segni all’interno della ruota ognuno dei quali assegnato ad un Pianeta e un mese del calendario.

L’errore da non fare è credere che questi siano tutti uguali e che non abbiano influenze sul nostro modo di fare o di vedere le cose. Che ci crediate o meno, sappiate che è il vostro segno zodiacale a determinare il vostro carattere e a mettere in evidenza le caratteristiche positive o negative che siano.

Ci sono i segni lunatici, scontrosi sino a quelli che pensano solo al lavoro e ai soldi. Poi ci sono gli innamorati cronici e coloro che vogliono solo viaggiare ed essere lasciati in pace. Non dobbiamo dimenticare i manipolatori, che riescono a portarsi a casa tutto quello che vogliono non solo in campo professionale ma anche personale.

Essere dei segni zodiacali manipolatori non è da intendersi in maniera completamente negativa, ma è anche bene fare attenzione e capire sin dove possono spingersi per ottenere quello che vogliono.

Segni zodiacali più manipolatori dello Zodiaco

Quali sono i segni manipolatori che possono gestire l’intero zodiaco solo con il loro modo di fare e di essere? Scopriamoli subito.

Bilancia

Il sorriso della bilancia è sempre quello accattivante che convince e ammalia le sue mille prede. Sa usare bene le parole ed esce sempre vincente da ogni tipo di situazione, anche quando resta in bilico e non sa bene quale sia la porta per uscire dal tranello il prima possibile. Sono calmi, tranquilli e infondono sicurezza al prossimo portandolo a fare esattamente quello che desidera. La comunicazione risulterà essere sempre molto piacevole e non sembrerà di essere stati raggirati.

Scorpione

È il vero manipolatore dello zodiaco, con il suo modo di fare ironico e accattivante che mette l’accento sulla coerenza delle sue parole. Non sembra mai essere in difficoltà ed esce dalle situazione con grande maestria, portandosi via le persone che in quel momento possono fargli comodo. Attenzione però, questo segno zodiacale non sempre agisce per il bene degli altri ma nella maggior parte delle volte solo per se stesso.

Vergine

Il segno della Vergine è onesto, lineare e trasparente ma non vuole che qualcuno possa non seguire il suo ragionamento o la sua opinione. Ha idea di avere le idee giuste sempre e desidera che gli altri lo seguano sotto ogni punto di vista. Tende a volere il controllo sulle menti e sulle azioni, riuscendo sempre a far fare tutto quello che lui desidera. È un manipolatore a fin di bene anche se non viene sempre compreso.