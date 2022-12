Oroscopo, i segni zodiacali più volubili: in un 1 minuto cambiano subito idea

Oroscopo, sai quali sono i segni dello zodiaco più volubili? Proprio loro: ecco chi è capace di cambiare idea in un solo minuto.

I segni dello zodiaco possono dirci tanto di noi. Sai che cosa sostiene l’oroscopo? Che proprio loro cambiano idea in un battibaleno. E tu, sei nel gruppo dei volubili o no?

Volubilità: vantaggio o svantaggio?

L’oroscopo ci dice che le stelle influenzano tantissimo la nostra personalità. A seconda anche del segno che ci caratterizza, così ci mostriamo agli altri. La personalità è qualcosa di insito, di innato e determinata indubbiamente anche dal segno zodiacale.

L’oroscopo ci dà a questo proposito, molti indizi anche su chi ci circonda o su coloro che entrano a far parte del nostro ambiente. Anche tu tutti i giorni vedrai sicuramente una miriade di gente e tra queste, qualcuno ti avrà colpito anche per la sua volubilità.

Essere volubili può rappresentare al contempo un vantaggio e uno svantaggio. Perché? Semplice: se cambiare idea ogni minuto non è sicuramente rassicurante, qualcuno crede però che riflettere e mutare opinione possa considerarsi anche producente sotto diversi punti di vista.

In ogni caso, la maggior parte delle persone è concorde però nel considerare le persone volubili, inaffidabili. L’oroscopo ci dice quali sono i segni che cambiano idea repentinamente. E tu, rientri in questa categoria oppure no?

Oroscopo: quali sono i segni più volubili

Tu sei una persona di cui ci si può fidare o sei circondato da persone su cui puoi contare? A queste domande può rispondere l’oroscopo. Sai quali sono i segni zodiacali più volubili? Quelli che sono capaci di cambiare idea in un solo minuto? Te lo diciamo noi: al primo posto troviamo il Toro.

Gli amici nati sotto questo segno sono volubili al massimo. Il loro umore è sempre altalenante. Capaci di passare dalla tristezza alla felicità e viceversa in un nanosecondo, potrebbero destabilizzarti.

A che cosa si deve il loro essere così volubili? Sicuramente all’incredibile sensibilità di cui sono dotati. Timorosi di compiere passi falsi o di ferire chi vogliono bene, ripenseranno 10.000 volte alle loro azioni.

Non meravigliarti se i nati sotto il segno del Toro possono cambiare idea ogni secondo: la lunaticità è parte della loro personalità. Hanno anche però tanti lati positivi, i nostri amici torelli. Segno protettivo, se entri a contatto con un toro puoi stare sicuro che si prenderà sempre cura di te e sarà al tuo fianco. Custode dei suoi segreti più oscuri, non ti tradirà mai.

Al secondo posto della nostra lista troviamo il segno del Cancro. Anche i nostri amici cancretti sono delle persone molto sensibili. Perennemente preoccupati dell’impressione da fornire agli altri, hanno un umore instabile e altalenante. Ma è l’ipocondria la loro caratteristica principale.

La paura di deludere gli altri porterà i nati sotto il segno del cancro a pensare tante volte prima di agire. Non ti stupire se un amico del cancro cambia idea continuamente anche nei tuoi riguardi.

Di positivo però c’è che i nati sotto il segno del cancro sono persone molto empatiche e di cui ci si può fidare ciecamente. La sincerità per loro viene al primo posto, le menzogne non fanno parte della loro quotidianità.

Continuiamo con il segno dei Pesci. Chi più di loro può definirsi una banderuola al vento? I pesciolini cambiano idea come se nulla fosse e spesso in base anche a chi si trovano davanti.

Per quale ragione? Tutta colpa dell’insicurezza di base che è insita nella personalità dei pesciolini. Anche loro sono però delle persone buone e generose, capaci di donare anche ciò che non hanno pur di vedere felici chi li circonda.

Passiamo infine al segno dello Scorpione. I nati sotto questo segno sono volubili al massimo: tristezza e gioia si alternano l’una all’altra nel giro di pochi secondi. La loro lunaticità destabilizza chi li circonda.

Stargli accanto non è sicuramente semplice. Senza dubbio gli scorpioncini sono tra i segni più inaffidabili dello zodiaco. Abili mentitori, sanno camuffare bene emozioni e verità. Attenzione con loro! Potresti avere dei problemi. Diffidenti come pochi, staranno sempre in guardia. E tu, sei tra i segni più inaffidabili dello zodiaco oppure no?