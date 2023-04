Oroscopo, i 3 segni meno intelligenti dello zodiaco sarebbero loro: chi c’è in lista

I segni dello zodiaco sono tutti diversi tra loro, ma ce ne sono tre che sono considerati, in un certo senso, i meno intelligenti di tutti. Ecco quali sono.

Ciò che stabilisce l’unicità di una persona è, ovviamente, la personalità, con tutte le sfaccettature e le propensioni a essa collegate. C’è chi è più razionale; chi più emotivo; chi è mosso prevalentemente dall’impulsività e chi proprio non riesce a non fare i conti con la timidezza. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. E tutto ciò non si può non associare, tra le altre cose, anche al segno zodiacale di appartenenza.

L’oroscopo, infatti, è più presente nella nostra vita di quanto immaginiamo. Ogni segno zodiacale, si contraddistingue dall’altro per peculiarità ben precise che, inevitabilmente, si riversano su ciò che siamo e sul nostro modo di pensare, di agire e riflettere. Come precedentemente accennato, esistono vari tipi di personalità e inclinazioni e, a tal proposito, non si può non constatare che alcune persone siano più intelligenti di altre.

L’intelligenza, però, non si basa solamente su quante conoscenze culturali un individuo possegga, bensì anche sul modo di approcciarsi alla vita; di gestire situazioni e problemi di varia natura e di trovare a essi ragionevoli soluzioni.

Al netto di ciò, in base alle indicazioni forniteci dalle stelle, sono tre i segni zodiacali considerati i meno intelligenti, tutti per un motivo molto diverso dagli altri. C’è anche il suo segno nella lista? Scopriamolo insieme.

I segni meno intelligenti dello zodiaco

Esistono delle sfaccettature caratteriali in grado di far considerare “meno intelligenti” coloro i quali le posseggono. Tra esse troviamo l’impulsività; la superficialità e l’avere sempre la testa immersa nei propri pensieri. Già questo dovrebbe fornire una panoramica più dettagliata dei segni zodiacali interessati da tale argomento. Tuttavia, per eseguire un’analisi più approfondita, iniziamo parlando del segno dell’Ariete.

Coloro i quali appartengono a questo segno, come tutti saprete, cono caratterizzati da un’estrema impulsività, e dall’incapacità di contare fino a dieci nelle situazioni nelle quali è richiesta una determinata dose di autocontrollo e razionalità. Questo “limite”, se così si può definire, rende gli Ariete persone che si pentono spesso delle decisioni prese, perché dettate esclusivamente dall’istinto. Con essi, inoltre, è molto difficile portare a termine un discorso senza vederli, almeno una volta, perdere la pazienza e la calma.

Al secondo posto della lista troviamo i Pesci, segno legato alla creatività, all’immaginazione e al complesso e intrigante mondo delle emozioni. Essi, infatti, sono empatici, sensibili e molto altro ancora, ma spesso si rifugiano nei meandri della loro mente. Ciò può dare l’impressione che siano totalmente distaccati dalla realtà, nonché farli sembrare assenti e distratti.

Non è come sembra

Infine, anche se forse sembrerà un po’ strano, l’ultimo dei tre segni considerati i meno intelligenti sono è proprio lui: il segno dei Gemelli. Sì, è vero, le persone nate sotto questo segno sono considerate scaltre e sempre sul pezzo, in qualsiasi situazione. Peccato, però, che talvolta esse siano anche particolarmente superficiali.

La filosofia del “di tutto un po’” può essere un buon modo per affrontare la vita, ma non sempre lo è, specie in determinati contesti.