Oroscopo, è in arrivo un periodo di profonda tristezza per questi segni

Oroscopo, sta per arrivare un periodo di profonda tristezza per questi segni zodiacali. Proprio loro dovranno fare i conti con giornate dure da affrontare. Ecco chi sono gli sfortunati.

Non sempre le stelle sono dalla nostra parte. Tutti abbiamo testato, anche più volte nella vita, come l’influsso dei pianeti o di corpi celesti che attraversano il sistema solare influenzino in positivo o in negativo le nostre giornate.

Se per alcuni segni, appartenenti a determinate costellazioni, certi mesi e periodi dell’anno sono particolarmente fortunati, per altri invece accade esattamente l’opposto. La Luna Nuova, per esempio, che dal 23 marzo è in Ariete, sta portando con sé effetti indesiderati per alcuni segni zodiacali.

L’oroscopo vi avvisa: sono in arrivo delle giornate di profonda tristezza. Proprio loro si ritroveranno a dover fare i conti con un periodo buio e desolato. Forte ansia, tristezza e instabilità emotiva vi porteranno a vedere tutto nero.

Ecco chi per un po’ dovrà rimboccarsi le maniche e sfoderare l’arma che su tutte vince sempre, il sorriso, per affrontare i giorni a venire che saranno davvero tanto disastrosi.

Lo stato d’animo di questi giorni influirà anche sulla vostra quotidianità. L’oroscopo consiglia di non lasciarvi sopraffare dalla tristezza altrimenti vedere la luce in fondo al tunnel diventerà incredibilmente difficile.

Scopriamo però quali sono i segni zodiacali sfortunati che dovranno fare i conti con un cielo capriccioso. Al primo posto troviamo lo Scorpione. I nati sotto questa costellazione sul lavoro vivranno un periodo di profondo stress.

Le prossime ore saranno decisive, qualcuno vi metterà alle strette: forse il vostro capo? Attenzione a non prendere decisioni sbagliate. La pressione delle ultime giornate si sta facendo sentire anche in famiglia.

La situazione è piuttosto delicata sia con il partner che con i figli: non lasciate che ansia e insicurezze finiscano per prendere il sopravvento. Approfittate del weekend festivo, quello di Pasqua, per distrarvi, magari organizzando un viaggio con gli amici.

Al secondo posto troviamo invece il Sagittario. Per i nati sotto questa costellazione i giorni a venire saranno caratterizzati da una profonda tristezza. Alcune incomprensioni con il partner vi porteranno a prendere una decisione infelice: potrebbe finire una storia che va avanti da tempo.

Se credete che la persona che oggi è al vostro fianco non sia quella giusta, interrompete immediatamente la relazione: più passa il tempo, più il vostro cuore potrebbe soffrire. Non lasciate però che i problemi sentimentali finiscano per rovinare le vostre giornate.

Anche se questo periodo di tristezza sarà piuttosto lungo, riuscirete a vedere la luce in fondo al tunnel. Occhio pure alle finanze. Non è il momento per fare spese o acquisti folli, potreste trovarvi in difficoltà economiche improvvisamente.

Al terzo posto ci sono i Gemelli. I nati sotto questo segno saranno travolti da uno stress emotivo senza precedenti. I vostri impegni professionali e familiari vi faranno vivere tutto in maniera frustrante.

È arrivato il momento di staccare la spina e di dedicare un po’ di tempo a voi stessi. La meditazione potrebbe aiutare corpo e mente a combattere questa tristezza che per quale giorno vi terrà compagnia.

Non lasciate che ansia e paura prendano il sopravvento: affrontate tutto, anche le difficoltà che vi destabilizzano, con forza e coraggio. Il sole tornerà a splendere nelle vostre vite. L’ultimo segno che si ritroverà ad affrontare giornate di profonda tristezza è quello dei Pesci.

I nati sotto queste costellazioni avranno alcune difficoltà economiche e finanziarie che non si risolveranno a breve. Attenzione a chi lavora con voi: potrebbe tramare alle vostre spalle.

Voi, per indole persone stabili ed equilibrate, vi ritroverete a fare i conti con una emotività inaspettata. Cercate una soluzione per risolvere i problemi che vi si presenteranno: saranno tanti, ma tutti superabili.

Essere tristi non vi aiuta. Provate ad andare avanti con il sorriso. Forza e coraggio, il periodo buio passerà anche per voi. L’oroscopo ve lo anticipa: il sole tornerà presto nelle vostre vite.