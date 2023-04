Ornella Muti e Naike Rivelli, dove vivono mamma e figlia? Meglio di 1 hotel di lusso

Ecco dove vivono Ornella Muti e Naike Rivelli. Si tratta di un luogo incredibile che fa invidia a tutti i personaggi dello spettacolo.

Dove vivono Ornella Muti e Naike Rivelli

Ornella Muti è sicuramente una delle attrici italiane più amate della sua generazione, anche a livello internazionale. Nonostante non si veda al cinema e in tv da un po’ di tempo, rimane comunque molto attiva sui suoi social media ufficiali.

L’artista, infatti, pubblica spesso delle foto e dei video che la mostrano a lavoro oppure in casa, una dimora da sogno con interni dallo stile unico e senza tempo. Molti si sono chiesti se l’attrice, come molti altri interpreti del passato, avesse deciso di trasferirsi all’estero. In realtà, la residenza della donna si trova a Lerma, un paesino in provincia di Alessandria, in Piemonte.

Dovete sapere che Ornella non vive lì da sola, ma con la adorata figlia Naike Rivelli, anche lei conosciuta nel mondo dello spettacolo. Anche la figlia, come la madre, pubblica spesso sul web degli scatti e dei video incredibili, che la ritraggono e rappresentano nella sua casa. Alcune di queste hanno pose osé, che lasciano i fan senza fiato, mentre altre sono nettamente più sobrie e la mostrano mentre pratica la pole dance.

Gli interni della loro dimora sono davvero da sogno e conciliano sia il gusto per l’antico che il minimalismo moderno. Non mancano, inoltre, piante e oggetti che richiamano proprio la natura e la spiritualità.

La casa di Ornella Muti e di Naike Rivelli è meglio di 1 hotel di lusso secondo tutti coloro che hanno avuto modo di vederla. Le due donne si sono fatte fotografare e filmare anche all’esterno della dimora.

I giardini sono meravigliosi, ricchi di piante rigogliosi e verdeggianti. La facciata della struttura non è da meno, molto curata e colma di piante alle finestre.

La casa delle due donne farebbe invidia a chiunque. Ad accompagnarle nella loro vita piena di relax ci sono anche i loro animali domestici. Tra tutti spiccano il cagnolino e addirittura una maiale che Naike porta sempre con sé.

Insomma, la casa in cui hanno scelto di trasferirsi le due donne è fatta apposta per loro. Ornella e Naike erano da tempo alla ricerca di tranquillità e di riconnettersi con la natura. In provincia di Alessandria vivono in assoluto isolamento e con grande serenità ed escono soltanto quando ne hanno voglia per incontrare amici e collaboratori di lavoro.

Ed è proprio per questa ragione che spesso sono fonte di ispirazione per i loro fan, che le seguono con grande attenzione sui social. Il loro seguito manifesta spesso la volontà di mollare tutto e iniziare una vita di serenità, proprio come hanno scelto di vare coraggiosamente le loro beniamine.