Orietta Berti, quanto prende di pensione? Dopo 50 anni di carriera questa è la cifra

Oggi la vediamo come opinionista al Grande Fratello Vip ma sai quanto prende Orietta Berti di pensione? Scoprilo di seguito.

Orietta Berti, alla veneranda età di 79 anni, è ancora sulla cresta dell’onda e, nel corso degli anni, è diventata un’icona della musica italiana.

La carriera di Orietta Berti

Impossibile non conoscere e canticchiare almeno una delle sue canzoni. Orietta Berti oggi, a 79 anni, è una vera e propria icona della musica italiana. In questi ultimi anni, poi, ha catturato l’attenzione anche di un pubblico più giovane grazie ai duetti con personaggi quali Fedez ed Achille Lauro. Tanto richiesta dal pubblico che, dopo aver partecipato a Sanremo 2022, è andata in tour per tutta l’Italia con il suo nuovo disco.

La carriera di Orietta Berti è iniziata nel 1965 e veniva soprannominata l’usignolo di Carviago. Oltre ad essere una cantante, oggi è soprattutto un personaggio televisivo. Dopo essere stata in Rai (a Che tempo che fa) oggi è approdata in Mediaset dopo essere stata contattata da Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, le ha fatto una proposta economica molto vantaggiosa affinché Orietta Berti diventasse opinionista al Grande Fratello Vip al fianco di Sonia Bruganelli e di Giulia Salemi.

Benché la sua partecipazione al GF Vip abbia fatto molto discutere, in realtà in qualità di opinionista Orietta sta riscuotendo molti consensi di pubblico, avendo sempre una buona parola per tutti, senza risparmiarsi in chiarezza ed onestà.

Proprio nel corso del Grande Fratello, infatti, ha rivelato anche alcuni dettagli della sua vita privata. Tra questi, il fatto di indossare sempre una parrucca. Ne ha oltre 90 e le servono per stare sempre in ordine con poco sforzo.

La sua pensione

Benché la sua carriera sia ancora operativa dal 1965, Orietta Berti percepisce la pensione. L’artista, nel corso di un’intervista ad un magazine famoso ha spiegato di guadagnare molto poco di pensione. In base ai contributi INPS che ha versato in 50 anni, la sua pensione non supera i 900 euro al mese.

Una cifra che rientrerebbe nella media delle pensioni degli italiani ma che ha spiazzato molti dei suoi fan che non credevano possibile un guadagno così basso. Eppure sono molti i lavoratori del mondo dello spettacolo che percepiscono pensioni tali, se non più basse.

Forse è proprio per questo che ha accettato di partecipare al Gf Vip perché lì seduta a fare da opinionista percepisce 10000 euro per ogni puntata. Il che significa che, una volta terminato il reality, presumibilmente nel mese di marzo del 2023, la cantante avrà portato a casa 500 mila euro. Lei stessa ha dichiarato che non poteva rifiutare un’offerta così vantaggiosa. Del resto, il suo impegno sarà per due volte a settimana, il lunedì e il giovedì in prima serata.